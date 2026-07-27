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Müde Sommerfüße

Mit Zitrone und Backpulver war eine DIY-Pediküre noch nie so einfach!

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Sandalen, Hitze und lange Tage setzen unseren Füßen im Sommer ordentlich zu. Doch für eine kleine Wellness-Pediküre zu Hause braucht es weder teure Produkte noch einen Termin im Beautysalon.
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Unsere Füße leisten im Sommer Schwerstarbeit. Hohe Temperaturen, geschlossene Schuhe, lange Spaziergänge und Sandalen können dafür sorgen, dass sich die Füße am Abend schwer anfühlen, stärker schwitzen oder die Haut an Fersen und Sohlen trocken und rau wird.

Ein simpler Beauty-Hack, der gerade deshalb perfekt in die warme Jahreszeit passt, setzt auf zwei Zutaten, die viele ohnehin zu Hause haben: Backpulver und Zitrone. Daraus lässt sich in wenigen Minuten ein kleines Fußbad zaubern.

Darum ist der Sommer-Hack so beliebt

Backpulver beziehungsweise Natron wird gerne als Hausmittel gegen unangenehme Gerüche verwendet und kann in einem Fußbad dabei helfen, die Haut aufzuweichen. Zitronensaft sorgt wiederum für ein besonders frisches Gefühl und den typischen sauberen Zitrusduft.

Vor allem nach einem heißen Tag in Sneakern oder Sandalen kann das Fußbad deshalb zur schnellen Mini-Pediküre für zu Hause werden.

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So einfach geht das Fußbad

Für den Beauty-Hack brauchen Sie:

  • 1 Liter lauwarmes Wasser
  • den Saft einer Zitrone
  • 2 Esslöffel Backpulver oder Natron
  • optional einige Tropfen Lavendelöl

Das Wasser in eine ausreichend große Schüssel oder Fußwanne geben, Zitronensaft hinzufügen und anschließend das Backpulver einrühren. Die Füße anschließend 15 bis 20 Minuten darin baden.

Danach gründlich abtrocknen – insbesondere zwischen den Zehen – und eine reichhaltige Fußcreme auftragen.

Extra-Tipp: Durch das Einweichen wird verhornte Haut weicher. Raue Stellen an den Fersen lassen sich anschließend vorsichtig mit einem Bimsstein oder einer Fußfeile bearbeiten.

Für besonders raue Fersen: DIY-Peeling

Wer im Sommer mit trockenen oder rauen Fersen kämpft, kann aus den Zutaten auch ein schnelles Peeling machen.

Dafür werden 1 Esslöffel Backpulver, 1 Esslöffel Meersalz und etwas Zitronensaft zu einer Paste verrührt. Einige Tropfen Wasser oder Kokosöl machen die Mischung geschmeidiger.

Die Paste vorsichtig auf Fersen und Fußsohlen einmassieren und anschließend gründlich mit lauwarmem Wasser abspülen. Danach unbedingt eine pflegende Creme verwenden.

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Aber Vorsicht mit der Zitrone!

So simpel der Hack klingt: Gerade im Sommer ist etwas Vorsicht angesagt. Zitronensaft sollte nicht unmittelbar vor dem Sonnenbaden auf der Haut verwendet werden. Deshalb die Füße nach der Anwendung immer gründlich abwaschen und die Behandlung besser am Abend durchführen.

Auch auf offene Stellen, kleine Schnitte, gereizte oder rissige Haut gehört die Mischung nicht. Wer sehr empfindliche Haut hat, sollte das Fußbad zunächst vorsichtig testen. Bei Fußpilz, entzündeten Stellen, tiefen Rissen oder eingewachsenen Nägeln ersetzt der DIY-Hack außerdem keine medizinische Behandlung.

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