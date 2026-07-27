Pamela Anderson: "Ich kann es kaum erwarten, Oma zu werden!"

Pamela Anderson schwebt im Familienglück: Erst heiratete ihr Sohn Dylan seine langjährige Freundin – und jetzt spricht die Schauspielerin bereits voller Vorfreude über möglichen Nachwuchs. "Ich kann es kaum erwarten, Oma zu werden", verrät sie.

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Für Pamela Anderson (59) könnte schon bald eine ganz neue Rolle anstehen – und diesmal nicht vor der Kamera. Im Interview mit "People" spricht die "Baywatch"-Ikone offen darüber, wie sehr sie sich darauf freut, eines Tages Großmutter zu werden.

Der Anlass ist ein ganz besonderer: Ihr jüngerer Sohn Dylan Jagger Lee (28), den Anderson gemeinsam mit Ex-Mann Tommy Lee hat, heiratete am 26. Juni seine langjährige Freundin Paula Bruss in Saint-Tropez. Die beiden sind bereits seit neun Jahren ein Paar.

Pamela Anderson spricht über ihre Familienpläne

Auf die Frage, ob sie sich nun auch Enkelkinder wünsche, muss Anderson nicht lange überlegen. "Nun, das liegt an ihnen, aber ich glaube, das ist Teil des Plans", verrät sie und fügt begeistert hinzu: "Ich kann es kaum erwarten, Oma zu werden."

Dass das Großmutter-Dasein eigentlich perfekt zu ihrem heutigen Leben passen würde, findet die Schauspielerin selbst. "Ich lebe doch sowieso schon ein bisschen wie eine Oma, oder?", scherzt sie. Schließlich verbringt Anderson mittlerweile viel Zeit in ihrem Garten auf Vancouver Island. Nur Stricken und Sticken würden ihr für das komplette "Oma-Leben" noch fehlen, so die Schauspielerin.

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Hochzeit ihres Sohnes rührte sie zu Tränen

Schon die Hochzeit von Dylan war für Anderson ein äußerst emotionaler Moment. Obwohl ihre beiden Söhne Dylan und Brandon Thomas Lee (30) längst selbstständig sind, habe sich mit der Hochzeit plötzlich etwas verändert.

"Es hat mich irgendwie unvorbereitet getroffen", erzählt sie. In diesem Moment habe sie realisiert: "Dylan gehört nicht mehr mir. Er und Paula gehören zusammen."

Gleichzeitig könne sie kaum glücklicher über das frisch verheiratete Paar sein. Dylan habe gerade seine Flitterwochen beendet. "Es war wirklich aufregend, das alles mitanzusehen. Ich freue mich so für sie", schwärmt Anderson.

Pamela Anderson mit ihren Söhnen Brandon Thomas Lee (l.) und Dylan Jagger Lee (r.) © Variety via Getty Images

Pamela Anderson startet beruflich noch einmal durch

Auch beruflich könnte es für die Schauspielerin derzeit kaum besser laufen. Nach Jahrzehnten, in denen sie vor allem als "Baywatch"-Sexsymbol wahrgenommen wurde, erlebt Anderson aktuell eine viel beachtete zweite Karriere.

Für ihre Rolle in "The Last Showgirl" erhielt sie eine Golden-Globe-Nominierung, danach folgten weitere anspruchsvolle Film- und Theaterprojekte. Aktuell ist sie in der düsteren Satire "Rosebush Pruning" zu sehen, in der sie ausgerechnet die Mutter einer reichen und höchst dysfunktionalen Familie spielt.

Und auch der nächste große Auftritt steht bereits bevor: Ihr neuer Film "Place to Be" mit Ellen Burstyn und Taika Waititi soll bei den Filmfestspielen von Venedig Premiere feiern. Für Anderson wird es der erste Besuch bei dem berühmten Festival sein.

"Ich habe das Gefühl, meine Karriere hat gerade erst begonnen", sagt sie. Vielleicht beginnt für Pamela Anderson also tatsächlich gleich mehrfach ein neuer Lebensabschnitt – als gefeierte Charakterdarstellerin und, sollte der Wunsch ihres Sohnes und seiner Frau wahr werden, möglicherweise schon bald als stolze Oma.