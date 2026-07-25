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Wiesn-Gaudi

Oktoberfest 2026: Stars sind schon im Dirndl-Fieber

Maria Kobetic
von
Ed Westwick und seine Frau Amy Jackson fanden Gefallen an Tracht und Bier.
© Getty Images
Party in Tracht: Victoria Swarovski, Heidi Klum und Arnold Schwarzenegger lieben zünftige Festzeltstimmung. Wir wissen, wer am  liebsten wo feiert.
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O‘zapft is! Von 19. September bis 4. Oktober wird die Theresienwiese in München wieder zum Schauplatz des größten Volksfests der Welt. Rund sechs Millionen Gäste strömen jedes Jahr auf das Oktoberfest. Stars wie Heidi Klum, Barbara Meier, Shalimar Heppner und Victoria Swarovski gehören zu den Stammgästen, die sich bevorzugt in der noblen Käfer Wiesn-Schänke die Ehre geben. Auch Austro-Superstar Arnold Schwarzenegger ist immer wieder gerne dabei und feiert mit Freundin Heather Milligan und seinen Söhnen.

Oktoberfest: Die Promi-Stammgäste

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Die Tiroler Moderatorin Victoria Swarovski gehört zu den Stammgästen in der Käfer Wiesn-Schänke und überrascht gerne mit ihren modernen Dirndl-Variationen.

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Model Heidi Klum erfreut sich am kalten Bier und der guten Stimmung.

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Als gebürtige Bayerin lässt Topmodel und Wahl-Wienerin Barbara Meier sich das Oktoberfest nur selten entgehen.

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Bitte in Tracht!

Der Dresscode ist zwar nicht Pflicht, doch für die meisten Besucher:innen gehört eine schicke Tracht genauso dazu, wie der Genuss einer Maß Bier. Die Damen tragen Dirndl, die Herren Lederhosen. Ähnlich verhält es sich übrigens auch auf dem heimischen Pendant, der Wiener Kaiser Wiesn, die heuer von 24. September bis 11. Oktober stattfindet.

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Nicht nur München feiert das Oktoberfest, auch in Wien warten Gaudi und gelebtes Brauchtum. Ex-Mister-Austria Philipp Rafetseder darf da nicht fehlen. Er heizt den Besucher:innen am 25. September mit seiner Mountain Crew und vielen Hits zum Mitsingen und Tanzen ein.
© Stefan Diesner/Kaiserwiesn

Dirndl-Partys für alle

Oktoberfest, Wiener Wiesn und Co. sind nicht nur den Stars vorbehalten: Jede:r darf mitfeiern und sich von der guten Laune anstecken lassen. Und wer weiß - vielleicht landet man ja im Festzelt oder auf der Achterbahn neben einem waschechten Superstar! Einen Überblick über die besten Trachten-Events in Österreich haben wir hier für Sie gesammelt. Schönes Feiern!

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