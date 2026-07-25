Die schönsten Dirndl-Feste im Überblick

Vom Neustifter Kirtag bis zum Aufsteirern Festival: Die besten Trachten-Events in Österreich.

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In ein paar Wochen heißt es nicht nur in München "Ozapft is!". Auch die Wiener Wiesn steht vor der Tür und unsere Dirndln und Lederhosen liegen schon bereit. Diese beiden Höhepunkte der Saison sind aber längst nicht alles, das der Kalender uns an Trachtenevents und Brauchtumsfesten zu bieten hat.

Partystimmung von Wien bis Salzburg

Für die Wiener:innen steht mit dem Neustifter Kirtag von 20. bis 23. August ein großes Brauchtumsfest an. Ebenso beliebt ist der Altausseer Kirtag, der Anfang September in der Steiermark stattfindet und Besucher:innen aus ganz Österreich ins Salzkammergut lockt. Wer ihn verpasst, hat dann noch eine Chance, wenn Salzburg den Rupertikirtag feiert.

Die schönsten Trachten-Events im Überblick

© IVENTS / Erwin Scheriau

Villacher Kirchtag: Österreichs größtes Brauchtumsfest zieht bis zu 450.000 Besucher:innen an. 26. Juli bis 2. August, Villach

Kitzbüheler Jahrmarkt: Am ersten Samstag im August verwandelt sich die Altstadt in eine fröhliche Festmeile. 1. August, Kitzbühel

Hollabrunner Wiesn: Das Sommer-Volksfest in Niederösterreich vereint Tradition, Musik und Unterhaltung. 12. bis 16. August, Hollabrunn

© Harald Artner

Neustifter Kirtag: Das traditionelle Wiener Weinfest ist ein beliebter Hotspot der High Society. 20. bis 23. August, Wien

Stammersdorfer Weintage: Weinkultur und regionale Spezialitäten in der gemütlichen Atmosphäre des historischen Orts. 29. bis 30. August, Wien

Bleiburger Wiesenmarkt: Das größte und älteste Volksfest Unterkärntens wird seit 1393 jährlich gefeiert. 4. bis 7. September, Bleiburg

Poysdorfer Bezirksweinfest: Das Fest beginnt traditionell mit dem Trauben-stampfen in den malerischen Kellergstetten. 10. bis 13. September, Gstetten Poysdorf

Altausseer Kirtag: Seine authentische Atmosphäre macht das Fest zu einem Fixpunkt im Kalender. 5. bis 7. September, Altaussee

Aufsteirern Festival: Traditionelle Musik, Tanz und Trachten sowie ein vielfältiges Programm locken in die Grazer City. 19. bis 20. September, Graz

Brunner Wiesn Oktoberfest: Biergarten, Chalets und ein Vergnügungspark sorgen in Niederösterreich für eine Gaudi. 17. September bis 3. Oktober, Brunn am Gebirge

Rupertikirtag: Nostalgische Fahrgeschäfte und regionales Handwerk sorgen für einen besonderen Zauber. 23. bis 27. September, Salzburg

Wiener Kaiserwiesn: Live-Musik und Oktoberfest-Stimmung auf der Kaiserwiese im Wiener Prater. 24. September bis 11. Oktober, Wien

© Stadt St. Veit,

St. Veiter Wiesenmarkt: Einer der ältesten Jahrmärkte Österreichs präsentiert sich als Fest für alle Sinne. 26. September bis 5. Oktober, St. Veit an der Glan

Tracht ist gern gesehen

Der Dresscode ist nicht allzu streng: Dirndl und Lederhosen werden zwar immer gerne gesehen, sind aber keine Pflicht. Hauptsache die gute Laune ist dabei.