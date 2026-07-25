Brauchtumsfeste
Die schönsten Dirndl-Feste im Überblick
In ein paar Wochen heißt es nicht nur in München "Ozapft is!". Auch die Wiener Wiesn steht vor der Tür und unsere Dirndln und Lederhosen liegen schon bereit. Diese beiden Höhepunkte der Saison sind aber längst nicht alles, das der Kalender uns an Trachtenevents und Brauchtumsfesten zu bieten hat.
Partystimmung von Wien bis Salzburg
Für die Wiener:innen steht mit dem Neustifter Kirtag von 20. bis 23. August ein großes Brauchtumsfest an. Ebenso beliebt ist der Altausseer Kirtag, der Anfang September in der Steiermark stattfindet und Besucher:innen aus ganz Österreich ins Salzkammergut lockt. Wer ihn verpasst, hat dann noch eine Chance, wenn Salzburg den Rupertikirtag feiert.
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Die schönsten Trachten-Events im Überblick
- Villacher Kirchtag: Österreichs größtes Brauchtumsfest zieht bis zu 450.000 Besucher:innen an. 26. Juli bis 2. August, Villach
- Kitzbüheler Jahrmarkt: Am ersten Samstag im August verwandelt sich die Altstadt in eine fröhliche Festmeile. 1. August, Kitzbühel
- Hollabrunner Wiesn: Das Sommer-Volksfest in Niederösterreich vereint Tradition, Musik und Unterhaltung. 12. bis 16. August, Hollabrunn
- Neustifter Kirtag: Das traditionelle Wiener Weinfest ist ein beliebter Hotspot der High Society. 20. bis 23. August, Wien
- Stammersdorfer Weintage: Weinkultur und regionale Spezialitäten in der gemütlichen Atmosphäre des historischen Orts. 29. bis 30. August, Wien
- Bleiburger Wiesenmarkt: Das größte und älteste Volksfest Unterkärntens wird seit 1393 jährlich gefeiert. 4. bis 7. September, Bleiburg
- Poysdorfer Bezirksweinfest: Das Fest beginnt traditionell mit dem Trauben-stampfen in den malerischen Kellergstetten. 10. bis 13. September, Gstetten Poysdorf
- Altausseer Kirtag: Seine authentische Atmosphäre macht das Fest zu einem Fixpunkt im Kalender. 5. bis 7. September, Altaussee
- Aufsteirern Festival: Traditionelle Musik, Tanz und Trachten sowie ein vielfältiges Programm locken in die Grazer City. 19. bis 20. September, Graz
- Brunner Wiesn Oktoberfest: Biergarten, Chalets und ein Vergnügungspark sorgen in Niederösterreich für eine Gaudi. 17. September bis 3. Oktober, Brunn am Gebirge
- Rupertikirtag: Nostalgische Fahrgeschäfte und regionales Handwerk sorgen für einen besonderen Zauber. 23. bis 27. September, Salzburg
- Wiener Kaiserwiesn: Live-Musik und Oktoberfest-Stimmung auf der Kaiserwiese im Wiener Prater. 24. September bis 11. Oktober, Wien
- St. Veiter Wiesenmarkt: Einer der ältesten Jahrmärkte Österreichs präsentiert sich als Fest für alle Sinne. 26. September bis 5. Oktober, St. Veit an der Glan
Tracht ist gern gesehen
Der Dresscode ist nicht allzu streng: Dirndl und Lederhosen werden zwar immer gerne gesehen, sind aber keine Pflicht. Hauptsache die gute Laune ist dabei.
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