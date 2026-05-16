16.5. – 22.5.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (16.5. – 22.5.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Mars zieht klare Grenzen, Venus könnte am Dienstag bisher Gültiges infrage stellen. Saturn appelliert an Ihre Vernunft: Reagieren Sie nicht impulsiv!
- Gesundheit: Es ist wieder mal an der Zeit, besser auf Ihre Lebensweise zu achten. Entschleunigung und mehr Ruhe!
- Beruf: Konfliktgeladenes Klima. Gehen Sie kein finanzielles Risiko ein, verhandeln Sie geduldig!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Es darf wieder romantisch werden. Mars in Ihrem Zeichen und Venus im gefühlsbetonten Zeichen Krebs stärken den Zusammenhalt. Sagen Sie einfach nur ja!
- Gesundheit: Mars spendet Ihnen ab Dienstag sehr viel Energie. Ihr Einsatz sollte nur nicht in Stress ausarten.
- Beruf: Eine gute Woche, um neue Kontakte zu knüpfen und neue Kooperationen in die Wege zu leiten.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Am Sonntag und Montag kommen Sie bestimmt gut an. Der richtige Zeitpunkt, um zu klären, wie viel Nähe Sie zulassen wollen und wie es weitergehen soll.
- Gesundheit: Sie blühen intellektuell auf. Sie sind aber gut beraten, künftig besser auf Ihre Ernährung zu achten.
- Beruf: Merkur in Ihrem Zeichen belebt Ihren Ideenreichtum. Ideal für Prüfungen und Verhandlungen.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Ihr Liebesglück kehrt zurück! Ab Mittwoch steht Venus in Ihrem Zeichen. Geprüfte Beziehungen können wieder aufblühen, Singles finden neue Chancen vor.
- Gesundheit: Sie sind wie ausgewechselt. Venus lässt Sie attraktiv erstrahlen, neue Lebensfreude stellt sich ein.
- Beruf: Treten Sie zu Bewerbungen an, seien Sie für neue Pläne offen! Es geht finanziell bergauf.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Nehmen Sie sich viel Zeit für Ihr Herzblatt, rücken Sie näher zusammen! Wenn Sie sich nicht mehr ins Zeug legen, könnte man Ihnen Grenzen aufzeigen.
- Gesundheit: Mars im Quadrat zu Ihrer Sonne kündigt anstrengende Wochen an. Schalten Sie beizeiten etwas zurück!
- Beruf: Alles Verhandlungssache. Bleiben Sie also im Gespräch, auch wenn sich Hindernisse auftun!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Venus ist Ihnen wieder viel freundlicher gesinnt, Mars stärkt Ihre Ambitionen. Wenn Sie viel Gefühl zeigen können, kann die Liebe wieder triumphieren.
- Gesundheit: Schönheit und Ernährung hängen jetzt eng zusammen. Essen Sie also bewusster und gesünder als bisher!
- Beruf: Es könnte Meinungsverschiedenheiten geben. Zeigen Sie Verständnis, taktieren Sie geduldig!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Venus kündigt eine schwierige Phase an. Ziehen Sie bloß nicht die falschen Grenzen, das könnte anders ausgehen als Sie denken! Verstand statt Emotion!
- Gesundheit: Stress könnte sich auf Ihren Magen schlagen. Drosseln Sie Ihr Tempo und legen Sie mehr Pausen ein!
- Beruf: Merkur stärkt Ihren Geist und Ihre Argumentation. In finanziellen Fragen aber vorsichtig!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Geben Sie das Kommando ab, dann steht einem neuen Liebeshoch nichts im Weg. Wenn es nach Ihrem Kopf gehen muss, sind Widerstände kaum zu überwinden.
- Gesundheit: Die Mars-Opposition könnte physisch sehr herausfordernd werden. Daher viel langsamer und vorsichtig!
- Beruf: Flexibilität ist jetzt das Um und Auf des Erfolgs. Daher bloß nicht stur und kämpferisch!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Zärtlichkeit, Romantik und Nähe sind die Kriterien unter der Krebs-Venus. Bereit, sich darauf einzulassen? Dann wird es ab Donnerstag bestimmt schön.
- Gesundheit: Auf Schlaf und Ernährung zu achten, wird für Ihr Wohlbefinden und Ihre Schönheit besonders wichtig.
- Beruf: Seien Sie auf Widerspruch gefasst und setzen Sie eher auf Zeit, statt sinnlos zu streiten!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Wenn Sie auf Ihren Vorstellungen bestehen, könnten Sie unter der Venus-Opposition schnell das Nachsehen haben. Also viel verständnis- und liebevoller!
- Gesundheit: Mars spendet Ihnen enorm viel Kraft. Nehmen Sie sich aber mehr Zeit für Schönheit und Wohlbefinden!
- Beruf: Sie wissen was Sie wollen, agieren Sie aber nicht rücksichtslos! Das könnte teuer werden.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Der Stier-Mars könnte Ihnen unerwartete Grenzen setzen. Gehen Sie einen Schritt zurück, statt kämpferisch zu reagieren. Bauen Sie neues Vertrauen auf!
- Gesundheit: Es wird anstrengend. Schalten Sie lieber einen Gang zurück und achten Sie besser auf Ihre Gesundheit!
- Beruf: Setzen Sie sich in finanzieller Hinsicht vernünftige Grenzen, fahren Sie einen Sparkurs!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Venus lässt Sie sehr begehrenswert erscheinen und auch Mars ist Ihnen gewogen. Zeit, aktiv zu werden und Ihrem Liebesglück auf die Sprünge zu helfen!
- Gesundheit: Sie sind gefestigt und blühen wieder richtig auf. Nur Ihren Nerven sollten Sie nicht zu viel zumuten.
- Beruf: Flexibler in Ihren Plänen und gesprächsbereit! So sind Sie auch finanziell erfolgreicher.
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90