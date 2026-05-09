Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Ärger bei Bayern: Trainer Kompany widerspricht Star-Kicker
© Getty

Live im TV

Ärger bei Bayern: Trainer Kompany widerspricht Star-Kicker

09.05.26, 23:22
Teilen

Nach dem knappen 1:0-Erfolg der Bayern in Wolfsburg fliegen verbal die Fetzen. Trainer Vincent Kompany nutzte sein TV-Interview, um den Aussagen von Tom Bischof direkt und deutlich zu widersprechen. 

Der Bayern-Sieg in Wolfsburg sorgt im Nachgang für ordentlich Diskussionsstoff am Sky-Tisch. Auslöser war eine kritische Analyse des Bayern-Stars Tom Bischof (20), der nach der Partie am Mikrofon bemängelte: „Wir machen einfach nicht mehr die kleinen Basics. Dieses Gegenpressing direkt nach dem Ballverlust fehlt uns ein bisschen. Das ist mir von außen aufgefallen. Deshalb machen wir die langen Wege – und kassieren so viele Gegentore.“

Kurz darauf nahm Trainer Vincent Kompany (40) am selben Tisch Platz. Moderator Sebastian Hellmann konfrontierte den Coach direkt mit den Aussagen seines Spielers und fragte nach, ob er diesem zustimme. Kompany reagierte zunächst mit einem Lachen, bevor er eine klare Kante zeigte: „Nein, natürlich nicht. Der junge Spieler hat einen Fehler gemacht in diesem Interview.“

Fokus auf die Geduld

Der Trainer der Münchner sah die Problematik des Spiels an einer ganz anderen Stelle als sein Schützling. „Ein Gegenpressing kannst du nicht hundertmal machen, wenn du einen Ballverlust hast oder einen schnellen Ballverlust. Das Problem ist nicht die Intention für das Gegenpressing, sonst würde ich das im Training schon sehen und auch sagen: So kannst du kein Spiel gewinnen“, stellte Kompany die Situation aus seiner Sicht klar.

Analyse der Anfangsphase

Laut dem Coach lag der Knackpunkt eher in der Erwartungshaltung und der verlorenen Ruhe auf dem Platz. Vincent Kompany erklärte weiter: „Es geht darum, dass man vielleicht nicht immer das Gefühl haben muss, dass man in den ersten 10–15 Minuten schon 3–4 Tore machen muss und die anderen dann einfach auf dem Boden liegen. Das passiert nicht so. Wir haben 10 Minuten gut angefangen, haben dann ein bisschen unsere Geduld verloren und dann wird es halt schwieriger.“

Gespräch im Mannschaftsbus folgt

Trotz der deutlichen Worte bewahrte der Trainer seinen Humor. Mit einem Lächeln fügte er an, dass er „auf jeden Fall“ noch einmal mit Bischof über das Interview sprechen wolle. Er hoffe zudem, dass sich der Spieler seine Aussagen noch einmal im Bus anschaue. Abschließend zeigte sich der Coach versöhnlich hinsichtlich der Erfahrung seines Spielers: „Ich bin mir sicher, dass er in ein paar Jahren genau das Gleiche sagen wird.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen