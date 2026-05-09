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Titelkampf: City sitzt Arsenal weiter im Nacken
© Getty

Premier League

Titelkampf: City sitzt Arsenal weiter im Nacken

09.05.26, 20:48
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Manchester City hat die Chance auf den englischen Fußball-Meistertitel gewahrt.  

Die "Citizens" feierten am Samstag einen 3:0-Heimerfolg über den Tabellenachten Brentford und liegen damit zwei Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal, der am Sonntag auswärts gegen Abstiegskandidat West Ham antritt.

Die Tore zum verdienten Sieg der Gastgeber erzielten Jeremy Doku (60.), Erling Haaland (75.) und Omar Marmoush (92.). Davor hatten sich Liverpool und Chelsea mit einem 1:1 getrennt.

An der Anfield Road brachte Ryan Gravenberch die Gastgeber in Führung (6.), der argentinische Weltmeister Enzo Fernandez erzielte per Freistoß den Ausgleich (35.) und sorgte so dafür, dass die Londoner nach zuletzt sechs Meisterschaftsniederlagen wieder punkteten. Liverpool liegt als Vierter auf Champions-League-Kurs, Chelsea darf als Neunter noch auf die "Königsklasse" hoffen.

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