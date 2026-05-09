Abstiegs-Krimi: Darum sind Altach und WSG schon gerettet

Am letzten Spieltag der Bundesliga kommt es nächste Woche zum direkten Duell um den Abstieg zwischen BW Linz und GAK. Doch am Ende könnten vier Teams mit 24 Punkten im Tabellenkeller die Saison beenden.

Am kommenden Samstag (ab 17 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) kommt es in der heimischen Bundesliga zum packenden Abstiegs-Krimi zweier Traditionsteams. Für den GAK oder BW Linz bleibt dann nur noch der Gang in die zweite Liga.

Doch in der Tabelle sieht das ganz anders aus. Sollte Altach zeitgleich gegen Ried und die WSG Tirol beim WAC verlieren, stünden gleich vier Teams im Tabellenkeller mit 24 Punkten da. Die einzigen beiden mit mehr Punkten - Ried und WAC - würden dann das Play-off untereinander ausmachen.

Verwirrung bei Punktegleichheit

Dennoch feiert man in Vorarlberg und Tirol schon den Klassenerhalt, denn der ist den beiden Teams nicht mehr zu nehmen. oe24 erklärt Ihnen, wie das geht:

Grund ist die Punkteteilung nach dem Grunddurchgang. Dort wurden die Zähler der Altacher, Tiroler und von BW Linz abgerundet. Damit würden sie im Falle von Punktegleichheit automatisch vorgereiht. Der GAK hat diesen Bonus nicht. Damit steht auch fest, dass die Steirer als Absteiger feststehen, sollten sie das Endspiel kommende Woche nicht gewinnen.

Krimi um Play-off-Platz

Zeitgleich haben allerdings auch noch fünf Teams die Chance auf das Play-off um den Europacup. Selbst der GAK könnte mit einem Sieg in Linz noch diese Chance wahren, sollte zeitgleich Ried gegen Altach gewinnen und der WAC und Tirol Remis spielen.