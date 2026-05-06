Startschuss für Korneuburger Kultur- & Musiktage

In Korneuburg starten die Kultur- und Musiktage 2026 gemeinsam mit dem Kunstkilometer und verwandeln die Stadt über ein Monat lang in eine große Bühne für Musik und Kunst.

Von Anfang Mai bis Mitte Juni empfängt die Stadt Korneuburg Gäste von nah und fern zu den "Kultur- und Musiktagen 2026". Geboten wird ein vielfältiges Programm aus Konzerten, Chormusik und weiteren Kulturveranstaltungen, bei dem die Vielfalt der lokalen Szene ins Rampenlicht gestellt wird.

Los geht es am 8. Mai von 18:30 bis 21:00 Uhr, wenn alles im Zeichen von Entdecken, Staunen und Genießen steht. An diesem Tag werden die Kultur- und Musiktage gemeinsam mit dem Kunstkilometer feierlich eröffnet. Im Blickpunkt des Interesses rückt die MF Big Band Korneuburg, die den Abend musikalisch begleitet.

Der Eintritt ist frei, damit auch wirklich alle dabei sein können, die kulturelle Eindrücke direkt auf der Straße, in öffentlichen Gebäuden und Geschäften erleben wollen. Dabei verschmelzen Musik und Kunst zu einem Abend, der die ganze Stadt spürbar auflädt.