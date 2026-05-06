Warum liegt jetzt überall in Österreich gelber Staub? 

Eine auffällige Staubschicht, die sich derzeit über das ganze Land legt, ist nicht nur ein buntes Naturschauspiel, sondern ein Warnsignal für die heimischen Wälder.

Viele haben es gesehen, aber kaum jemand weiß Bescheid: Von Tirol bis Wien sind Österreichs Straßen, Autos und Fensterbänke dieser Tage von einer gelben Staubschicht überzogen. Dabei handelt es sich jedoch keineswegs um ein harmloses Naturphänomen, sondern um ein deutliches Warnsignal für Wälder und Wiesen.

Der Hintergrund - eine "Notblüte". Soll heißen: Die heimischen Fichten stehen unter enormem Stress und reagieren mit der sogenannten Notblüte auf die anhaltende Trockenheit im Land. Denn wenn im Frühling nur wenige Bäume blühen, sinkt auch der Erfolg bei der Fortpflanzung. Aus diesem Grund schicken sie ihren gelben Staub quer durch die Luft in der Hoffnung auf eine erfolgreiche Paarung. Bleibt es jedoch weiterhin so trocken, droht Österreichs Wäldern eine dramatische Entwicklung.

Geschwächte Bäume in Gefahr

Die Misere: Die geschwächten Bäume bieten ideale Bedingungen für den Borkenkäfer. Der Befall hat bereits begonnen und könnte sich nun rasch ausbreiten. Besonders betroffen sind eben die Fichten, da sie den Schädlingen kaum Wirksames entgegensetzen können. Erste größere Schäden werden schon im Juni erwartet, vor allem in sonnigen Lagen, befürchten Experten der heimischen Behörde. Auch junge Aufforstungen kämpfen ums Überleben, neue Pflanzungen machen aktuell kaum Sinn.

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Während die Lage für die Wälder höchst angespannt ist, gibt es zumindest für die Bevölkerung teilweise Entwarnung. Denn: Der gelbe Blütenstaub ist für Allergiker unbedenklich und löst keine klassischen Reaktionen aus. Dennoch kann er die Atemwege reizen. Mit einfachen Mitteln wie Masken oder Nasensprays lässt sich das aber leicht in den Griff bekommen.