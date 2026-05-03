Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Bienenfest
© praterhonig.eu

Wiener City

Erstes Honig- und Bienenfest am Wiener Maria-Theresien-Platz

03.05.26, 07:45
Teilen

21. bis 23. August in der Wiener City 

Wien. Der Landesverband für Bienenzucht in Wien lädt vom 21. bis 23. August zum ersten Honig- und Bienenfest auf den Maria-Theresien-Platz. Der Ort der Veranstaltung wurde bewusst gewählt. Die Namensgeberin des Platzes, Kaiserin Maria Theresia, hatte die Bienenzucht in der Bundeshauptstadt revolutioniert. Die Organisatoren rund um Präsident Kurt Krottendorfer wollen mit dem Event über die Bedeutung der Bienen aufklären und informieren, aber auch die Arbeit der Imker vorstellen.

Bienenfest
© praterhonig.eu

Das Honig- und Bienenfest will auch Begeisterung für die Imkerei wecken und den Austausch innerhalb der Branche fördern. Dazu wird es etwa Kurzvorträge zu dem Thema geben und Expertinnen und Experten vermitteln ihr Wissen über Umwelt und Nachhaltigkeit. So wird ein Schaubienenstock aufgestellt, um das Leben innerhalb eines Bienenvolkes zu veranschaulichen. Interessierte brauchen aber keine Angst vor Stichen haben, die Tiere können aus Sicherheitsgründen nicht ausfliegen. Rund 30 Ausstellerinnen und Aussteller werden dort sein und regionale Bienenprodukte zur Verkostung anbieten. Es können neben Honig auch Met, Oxymel (Sauerhonig, Anm.) oder Honigbrand probiert werden. Für die Imkerinnen und Imker ist nämlich ab sofort bis zum Juli Hauptproduktionszeit.

Das Projekt wird von der Stadt unterstützt. In Wien wurde bereits 1769 von der Kaiserin die weltweit erste staatliche Imkerschule gegründet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen