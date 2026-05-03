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Notarzthubschrauber Hubschrauber
© APA/HANS PUNZ

In Tirol

22-Jähriger stirbt bei Kletterunfall

03.05.26, 06:52
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Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Längenfeld. Bei einem Kletterunfall im Tiroler Längenfeld ist am Samstagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Der 22-Jährige war laut Polizei gemeinsam mit einem 21-jährigen Mann im Klettergarten "Elefantenwandl" unterwegs als er aus bisher unbekannter Ursache abstürzte.

Sein Partner setzte sofort einen Notruf ab, doch der mit dem Notarzthubschrauber "Alpin 2" gebrachte Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittlungen waren vorerst noch nicht abgeschlossen.

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