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WhatsApp: So trickst man die blauen Häkchen aus

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WhatsApp: So trickst man die blauen Häkchen aus

20.04.26, 07:41
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So lesen Sie WhatsApp-Nachrichten, ohne blaue Häkchen auszulösen 

Die blauen Häkchen bei WhatsApp sind praktisch – und gleichzeitig oft nervig. Sie zeigen zuverlässig an, ob eine Nachricht gelesen wurde. Doch genau das kann im Alltag schnell für Druck sorgen: Wer eine Nachricht öffnet, signalisiert sofort „gesehen“ – auch wenn gerade keine Zeit zum Antworten ist. Missverständnisse sind da vorprogrammiert.

So funktioniert's

Zum Glück gibt es einfache Tricks, um Nachrichten zu lesen, ohne die Lesebestätigung auszulösen. Auf dem iPhone funktioniert das besonders unkompliziert über den Sperrbildschirm oder die Mitteilungszentrale. Hält man eine eingehende Nachricht gedrückt, wird sie vollständig angezeigt – und kann sogar direkt beantwortet werden, ohne dass blaue Häkchen erscheinen. Ähnlich klappt es auch innerhalb der App, indem man in der Chat-Übersicht länger auf eine Unterhaltung drückt, um eine Vorschau zu sehen.

Auch Android-Nutzer haben diese Möglichkeit: Statt eine neue Nachricht anzutippen, zieht man die Benachrichtigung einfach nach unten. So lässt sich der Inhalt lesen und beantworten, ohne den „Gelesen“-Status zu aktivieren. Alternativ bietet sich ein WhatsApp-Widget auf dem Homescreen an, das denselben Effekt hat.

Wer den Druck komplett loswerden will, kann die Lesebestätigungen in den Einstellungen deaktivieren. Der Haken: Dann sieht man selbst ebenfalls nicht mehr, ob Nachrichten gelesen wurden.

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