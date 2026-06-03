Android Auto wird jetzt noch einfacher

Google verpasst Android Auto eine neue Wischsteuerung, die das Wechseln von Musik-Apps deutlich sicherer macht. Mit der Funktion wird die Bedienung für Autofahrer in Österreich noch einfacher.

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Das Google-System Android Auto ermöglicht es Nutzern, die wichtigsten Funktionen von ihrem Smartphone auch während der Fahrt auf dem Bildschirm des Autos zu verwenden. Zu den üblichen Funktionen gehören Navigation, Nachrichten oder Musik. Bisher gab es auf dem Dashboard jedoch eine Einschränkung: Es konnte nur eine aktive Medienkarte angezeigt werden. Sobald eine neue Audio-App gestartet wurde, verschwand die zuvor genutzte Anwendung einfach vom Bildschirm. Das soll sich nun grundlegend ändern, um das Swipen während der Fahrt zu erleichtern.

Das Dashboard wird um mehrere Musikkarten erweitert, was die Bedienung erheblich komfortabler gestaltet. Statt Apps wie Spotify oder YouTube Music manuell über Menüs zu wechseln, reicht künftig ein einfaches Wischen auf dem Display aus. Nutzer können direkt nach links oder rechts swipen und damit den Songtitel auf Spotify beispielsweise durch ein Hörbuch auf Audible ersetzen, ohne die jeweilige App erst händisch starten zu müssen.

Neues Feature im Test

Laut Berichten der US-Techseite „Sammy Guru” befindet sich die neue Funktion derzeit in der Testphase. Sie ist in der neuesten Beta-Version 17.0.162144 bereits für Beta-Nutzer verfügbar. Ein konkreter Termin für den breiten Start aller Anwender wurde von Google bisher noch nicht genannt, allerdings wird das Feature vermutlich in den nächsten Wochen für alle ausgerollt.

Praktische Shortcuts nutzen

Neben der neuen Wischsteuerung bietet das System noch eine eher unbekannte Funktion: die sogenannte Custom-Assistant-Verknüpfung. Über diese Verknüpfung haben Autofahrer die Möglichkeit, eigene Sprachbefehle festzulegen und diese als Shortcut abzuspeichern. Dadurch lassen sich Navigationsziele starten, Podcasts abspielen oder Nachrichten verschicken, ohne dass die jeweiligen Apps manuell angewählt werden müssen.