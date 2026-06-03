Auf Kroatien-Urlauber wartet ungewöhnlicher Sommer

Kroatien-Urlauber müssen sich Heuer auf viel Schwitzen einstellen. Laut der neuesten Prognose des Wetterdienstes DHMZ wird der Sommer im Jahr 2026 im ganzen Land überdurchschnittlich warm ausfallen.

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Der kroatische meteorologische und hydrologischen Dienst (DHMZ) hat seine Berechnungen für Juni, Juli und August vorgelegt. Diese basieren auf den Daten des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage. Die Wahrscheinlichkeit ist laut den Experten extrem hoch, dass die Durchschnittstemperaturen über dem langjährigen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020 liegen werden. Besonders der Juli sticht dabei heraus, da dieser Monat das stärkste Signal für deutliche Hitzeperioden zeigt. Da es sich um eine langfristige Vorschau handelt, lässt sich die genaue Dauer oder der exakte Ort von Hitzewellen noch nicht vorhersagen, das Risiko für solche Wetterereignisse bleibt aber durchgehend hoch.

Hitze mit kurzen Pausen

Zwischendurch kann es aber auch im Sommer 2026 immer wieder mal zu kurzen Abkühlungen kommen. Kalte Luftfronten könnten dafür sorgen, dass die Temperaturen zeitweise sinken und sich den normalen Werten anpassen oder sogar darunter liegen. Beim Regen sieht die Sache etwas komplizierter aus, da langfristige Niederschlagsprognosen schwieriger zu erstellen sind. Die Meteorologen gehen jedoch mit einer mäßigen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass in den meisten Teilen Kroatiens insgesamt deutlich weniger Regen fallen wird als in normalen Jahren.

Juli bringt extreme Trockenheit

Das größte Defizit an Regen wird für den Juli erwartet, in dem viele Regionen wohl komplett trocken bleiben. Im Juni könnte sich die Regenmenge in einigen Gebieten eher im normalen Rahmen bewegen, stellenweise ist sogar mehr Niederschlag möglich. Weil Sommerregen meistens durch heftige Schauer und Gewitter entsteht, verteilt sich das Wasser oft sehr ungleichmäßig im Land. Lokale Faktoren wie die Nähe zum Meer, die Wassertemperaturen und das Gelände spielen dabei eine riesige Rolle.

Warnungen unbedingt beachten

So kann es passieren, dass an einem Ort an nur einem Tag die Regenmenge einer ganzen Woche oder eines Monats herunterkommt, während wenige Kilometer weiter über Wochen hinweg Dürre herrscht. Die Behörden raten Einheimischen und Gästen deshalb dringend dazu, die täglichen Wetterberichte und offiziellen Warnungen genau im Auge zu behalten. Das gilt besonders für schwere Gewitter und extreme Hitzewellen, die sich immer erst wenige Tage im Voraus exakt vorhersagen lassen. Die kroatische Prognose deckt sich mit den Analysen der Klimadienste SEECOF und MedCOF.