Billa Aktion: 12 Millionen Lose für Sportvereine

"I leb' für mein' Verein!", die Billa-Initiative begeistert erneut tausende Vereine: Mehr als 12 Millionen Lose wurden bereits zugeordnet. Vereine können sich noch bis 21. Juni registrieren und attraktive Gratisprämien sichern.

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Die vierte Auflage der BILLA-Aktion "I leb' für mein' Verein!" erweist sich erneut als großer Erfolg für den österreichischen Vereinssport. Mehr als zwölf Millionen Lose wurden bereits Sportvereinen in ganz Österreich zugeordnet. Insgesamt beteiligen sich heuer mehr als 4.570 Vereine an der beliebten Initiative, die Sportorganisationen mit attraktiven Gratisprämien unterstützt.

Rekordbeteiligung bei vierter Auflage

In den vergangenen Wochen erhielten Kundinnen und Kunden bei Einkäufen in BILLA- und BILLA PLUS-Märkten Lose, die anschließend einem Sportverein ihrer Wahl zugeordnet werden konnten. Die Aktion mobilisierte erneut tausende Vereinsmitglieder, Familien sowie Unterstützerinnen und Unterstützer zum gemeinsamen Sammeln.

Diese Vereine liegen aktuell vorne

© Billa AG/Robert Harson

Zu den derzeit erfolgreichsten Vereinen zählen die AFC Vienna Vikings, der Reitverein Pinkafeld sowie die Sportunion Karuna Wien. Sie führen aktuell das Ranking der Vereine mit den meisten gesammelten Losen an." Das Engagement, mit dem sich Sportvereine österreichweit jedes Jahr aufs Neue an unserer Aktion beteiligen, begeistert uns sehr", betont BILLA-Vorstand Kai Pataky. Vereine würden einen wichtigen Beitrag für Gemeinschaft und Zusammenhalt leisten. Deshalb freue man sich, die Organisationen mit den gesammelten Prämien unterstützen zu können.

Auch Barbara Schlenkert, Gruppenleiterin Customer Relationship Management bei BILLA, zeigt sich beeindruckt vom Einsatz der Vereine: "Es ist bemerkenswert, mit wie viel Engagement diese eindrucksvolle Anzahl an Losen zusammengetragen wurde."

Lose noch bis 7. Juni zuordnen

Gleichzeitig erinnert Schlenkert daran, dass bereits ausgegebene, aber noch nicht zugewiesene Lose noch bis 7. Juni online einem Verein zugeordnet werden können. Damit haben Vereine und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer noch wenige Tage Zeit, ihr Ergebnis weiter zu verbessern. Sportvereine haben außerdem bis zum 21. Juni Zeit, sich für die Aktion zu registrieren und ihre gesammelten Lose gegen mehr als 100 Gratisprämien einzulösen.

Mehr als die Hälfte der angebotenen Prämien sind heuer neu im Sortiment. Dazu zählen unter anderem Fotoshootings, Erste-Hilfe-Kurse, Trainingsausrüstung, Sportbekleidung sowie Ausstattung für Vereinsheime.

Besonders gefragt sind in diesem Jahr Fußbälle, Kaffeevollautomaten und Partyboxen. Viele Prämien können bereits ab 85 gesammelten Losen bestellt werden.

Mit dem Endspurt der Aktion ruft BILLA alle Unterstützerinnen und Unterstützer dazu auf, verbliebene Lose rechtzeitig zuzuordnen, damit möglichst viele Vereine von den Prämien profitieren können. Die endgültigen Ergebnisse werden nach Ablauf der Zuordnungsfrist feststehen.