117 SPAR-Lehrlinge werden FAIRTRADE-Botschafter

Nachhaltigkeit, fairer Handel und globale Verantwortung: Lehrlinge der SPAR-Akademie Wien haben ihre Zusatzausbildung zu FAIRTRADE-Botschafter erfolgreich abgeschlossen.

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Wissen für eine nachhaltige Zukunft

Auf Kaffee, Tee, Schokolade oder Bananen möchte kaum jemand verzichten. Doch unter welchen Bedingungen diese Produkte hergestellt werden, ist vielen Konsumentinnen und Konsumenten nicht bewusst. Genau hier setzt die Zusatzausbildung "FAIRTRADE-Botschafter" an der SPAR-Akademie Wien an. Kurz vor Schulschluss wurden 117 Lehrlinge für den erfolgreichen Abschluss des Programms ausgezeichnet.

"SPAR führt bereits mehr als 730 FAIRTRADE-Produkte, davon über 100 SPAR-Markenprodukte. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen, junge Menschen über den fairen Handel zu informieren", betont SPAR-Geschäftsführer Alois Huber. Das Wissen der Lehrlinge komme nicht nur den Kundinnen und Kunden zugute, sondern stärke auch den fairen Handel und kleine Produktionsbetriebe.

Mehr als Warenkunde

v.l.n.r.: Leiter der SPAR-Akademie Wien, Robert Renz (li.), Johanna Mang, Vorstandsvorsitzende FAIRTRADE Österreich, Oliver Schleicher (Bildungsdirektion Wien), SPAR-Personalleiterin Andrea Hötschl, und SPAR-Verkaufsleiter Josef Schroll gratulierten den SPAR-Lehrlingen zur Auszeichnung. © Johannes Brunnbauer

Die Ausbildung vermittelt fundiertes Wissen über fairen Handel, Nachhaltigkeit, Solidarität und globale wirtschaftliche Zusammenhänge. Ergänzt wird der Unterricht durch Vorträge von Produzentinnen und Produzenten sowie durch die Einbindung des Themas in Fächer wie Warenkunde, politische Bildung, Kulturpflege und Warenpräsentation. Auch Verkaufsaktionen mit FAIRTRADE-Produkten in Wiener SPAR-Filialen sind Teil der Ausbildung.

"Nur wer wirklich weiß, wovon er spricht, kann unsere Kundschaft bestens beraten", sagt Robert Renz, Leiter der SPAR-Akademie Wien. Die Zusatzausbildung stärke das Selbstvertrauen der Lehrlinge und fördere verantwortungsbewusstes Handeln im Berufsalltag.

Langjährige Partnerschaft mit FAIRTRADE

Der Lebensmittelhändler arbeitet bereits seit 1999 mit FAIRTRADE Österreich zusammen. Damals umfasste das Sortiment rund 40 Produkte, heute finden Kundinnen und Kunden mehr als 730 FAIRTRADE-Artikel in den Regalen. Die SPAR-Akademie Wien wurde für ihr Engagement als erste kaufmännische Berufsschule Österreichs als FAIRTRADE-School ausgezeichnet. Für FAIRTRADE Österreich ist die Ausbildung ein wichtiger Beitrag, um den fairen Handel langfristig in der Gesellschaft zu verankern. Geschäftsführer Hartwig Kirner betont, dass kompetente Beratung im Handel wesentlich dazu beitrage, das Bewusstsein der Kundschaft für nachhaltig produzierte Waren zu stärken.