SPAR zeigt die Eis-Trends  für den Sommer

Im Fokus stehen regionale Handwerkskunst aus Österreich, bewusster Genuss mit Bio- und veganen Produkten sowie Premium-Eis mit Dessert-Charakter. Außerdem feiert die Heidelbeere ein Comeback und entwickelt sich zum Fruchteis-Star der Saison.

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Das SPAR-Eissortiment umfasst mittlerweile rund 90 Artikel. Fast die Hälfte davon stammt von österreichischen Eismanufakturen und Familienbetrieben aus Vorarlberg, Kärnten, der Steiermark und Wien.

Heimische Eis-Kompetenz als Trend

Regionalität und handwerkliche Herstellung prägen den Eis-Sommer 2026. SPAR arbeitet dabei eng mit heimischen Produzenten zusammen, deren Produkte für nachvollziehbare Herkunft, natürliche Zutaten und traditionelle Herstellung stehen.

Zu den wichtigsten Partnern zählt die Eismanufaktur Kolibri aus Schwarzach in Vorarlberg, die heuer erstmals ein SPAR PREMIUM Haselnuss-Nougat-Eis produziert. In Kärnten stellt die Familie Pobaschnig ihr SPAR Bauernhof Eis mit Milch vom eigenen Hof her. Der steirische Produzent Valentino aus Deutschlandsberg liefert mittlerweile 19 verschiedene Eisartikel für SPAR und bringt heuer gleich acht Neuheiten auf den Markt – darunter Creamy Mango aus der Reihe "SPAR Street Style Eis" sowie Lemon Cookie aus dem SPAR Eissalon Sortiment.

Viele österreichische SPAR-Eisprodukte tragen zudem das "einfach OHNE"-Logo, das auf den Verzicht bestimmter Zusatzstoffe hinweist.

Bio-Eis bleibt ein fixer Bestandteil im Sortiment

Veganista bringt neue Impulse mit fruchtiger Heidelbeere ins Regal. © Spar/wearegiving

Bio-Eis ist längst mehr als ein kurzfristiger Trend. Laut aktuellem Greenpeace-Marktcheck 2026 bietet SPAR das umweltfreundlichste Speiseeis-Sortiment im österreichischen Lebensmittelhandel. INTERSPAR erreichte Platz eins, SPAR Platz zwei im Ranking.

Bereits 2006 brachte SPAR das erste Bio-Eis am Stiel in den österreichischen Lebensmittelhandel. Heute gehören zahlreiche Bio-Produkte selbstverständlich zum Sortiment, darunter das SPAR Natur*pur Bio-Schoko-Eis im 480-ml-Becher, das von der steirischen Manufaktur Valentino mit Zutaten aus biologischer Landwirtschaft hergestellt wird.

Vegane Eiskreationen gewinnen weiter an Bedeutung

Auch pflanzliche Alternativen bleiben gefragt. Unter der Innovationsplattform "Young & Urban by SPAR" sorgen junge Unternehmen wie NUSSYY und Veganista für neue Impulse im Tiefkühlregal. Veganista aus Wien erweitert das Angebot heuer um zwei weitere Sorten und bietet damit insgesamt sieben vegane Eisvarianten bei SPAR an. Die neuen Produkte setzen auf moderne Rezepturen und fruchtige Geschmacksrichtungen.

SPAR PREMIUM Eis Haselnuss-Nougat © Spar

Eis wird zum Dessert für zuhause

Ein weiterer Trend des Sommers 2026 ist die zunehmende Positionierung von Eis als Dessert. Hochwertige Sorten mit besonderen Zutaten sollen Genussmomente nach dem Essen schaffen. Zu den Neuheiten zählen SPAR Eissalon Marillen Cookie mit fruchtiger Marillensauce und Keksstückchen, das neue SPAR PREMIUM Nuss-Nougat-Eis sowie die S-BUDGET Ice Cream Bar Peanut im Sechserpack. Kombiniert mit frischem Obst, Nüssen oder knusprigen Crumbles wird Eis damit zur einfachen Dessert-Alternative für zuhause.

Bei den SPAR Eissalon Heidelbeer-Tüten trifft cremiges Eis mit Heidelbeerfüllung auf eine zartschmelzende und knackige Schokoladenhülle. © Spar

Heidelbeere erobert die Eisregale

Neben Klassikern wie Mango und Zitrone zählt die Heidelbeere zu den großen Gewinnern der Saison. Die heimische Beere steht für fruchtige Frische und sommerliche Leichtigkeit – sowohl in Milcheis als auch in Sorbets.

Zu den Produkten mit Heidelbeer-Geschmack gehören das SPAR Bauernhof Eis Heidelbeere der Familie Pobaschnig, das neue Veganista Heidelbeere im 480-ml-Becher unter "Young & Urban by SPAR" sowie die neue SPAR Eissalon Heidelbeer Tüte.

Damit zeigt sich: Der Eis-Sommer 2026 wird regional, nachhaltig und genussvoll – mit heimischer Handwerkskunst, innovativen Rezepturen und einer überraschenden Hauptdarstellerin: der Heidelbeere.