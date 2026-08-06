PENNY eröffnet zwei modernisierte Filialen

PENNY setzt seine Modernisierungsoffensive fort: In Haag und Steyregg öffnen zwei erneuerte Märkte. Zur Eröffnung warten Rabatte, Gewinnspiele und Gratis-Kostproben.

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Zwei neue Märkte in der Linzer Straße

Ein kurioser Zufall begleitet die jüngsten Modernisierungen von PENNY: Sowohl die Filiale in Haag in Niederösterreich als auch jene in Steyregg in Oberösterreich befinden sich in einer Linzer Straße. Die beiden Standorte liegen rund 35 Kilometer voneinander entfernt und sind Teil der laufenden Investitionen des Diskonters in sein Filialnetz.

Moderne Märkte mit Fokus auf Frische

Mit den Umbauten setzt PENNY auf großzügigere Verkaufsflächen, eine übersichtliche Warenpräsentation und ein modernes Einkaufsumfeld. Im Mittelpunkt steht dabei das Frischeangebot mit regelmäßig kontrolliertem Obst und Gemüse, mehrmals täglich frisch aufgebackenem Brot und Gebäck sowie persönlicher Beratung im Fleischbereich.

"Wir entwickeln unsere Standorte konsequent weiter und investieren dort, wo unsere Kunden täglich einkaufen. Mit unseren modernisierten Filialen in Haag und Steyregg bieten wir ein modernes Einkaufserlebnis mit Fokus auf Frische, Qualität und Komfort", sagt Niko Karras, Geschäftsführer von PENNY Österreich.

Standort Haag: 778 Quadratmeter Verkaufsfläche

Der PENNY Marktstand garantiert frisches Obst und Gemüse mit einem zweistündlichen Frische-Check durch die "Frischeheld:innen" © PENNY / Robert Harson

Die modernisierte Filiale in der Linzer Straße 29 in Haag wurde heute am 6. August eröffnet. Auf 778 Quadratmetern Verkaufsfläche sind sieben Arbeitsplätze gesichert.

Filialleiterin Roswitha Witzlinger und ein Fleischhauer vor Ort stehen den Kunden für Beratung zur Verfügung. Geöffnet ist der Markt von Montag bis Freitag von 7.15 bis 19 Uhr, samstags bis 18 Uhr.

Standort Steyregg: Eröffnung am 13. August

Eine Woche später, am 13. August, folgt die Wiedereröffnung des Standorts in der Linzer Straße 16a in Steyregg. Die Filiale verfügt über 600 Quadratmeter Verkaufsfläche und sichert ebenfalls sieben Arbeitsplätze. Filialleiterin Natascha Lepschi-Rust betont die Bedeutung des Frischeangebots. Neben täglich frischem Brot und Gebäck werden Obst und Gemüse regelmäßig kontrolliert, während ein Fleischhauer die Kunden persönlich berät.

Die Öffnungszeiten in Steyregg sind Montag bis Freitag von 7.15 bis 19 Uhr sowie samstags von 7.15 bis 17 Uhr.

Eröffnungsaktion für Kunden

Zur Wiedereröffnung erhalten Besucher kostenlosen Kaffee, warme Croissants aus der PENNY Backstube sowie frische Äpfel. Mit dem Eröffnungsflugblatt gibt es außerdem einen Gutschein über 10 Prozent Rabatt auf den ersten Einkauf.

Zusätzlich verlost PENNY am Eröffnungswochenende stündlich Gratis-Einkäufe. Im gesamten Eröffnungsmonat warten weitere Gutscheine im Schnäppchen-Flyer.