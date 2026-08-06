INTERSPAR übergibt 64.000 Euro an DEBRA Austria

Mit einer gemeinsamen Spendenaktion haben INTERSPAR, Kunden und Mitarbeitende 64.000 Euro für DEBRA Austria und das EB-Haus Austria gesammelt. Die Mittel kommen Menschen mit der seltenen Erkrankung EB zugute.

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Brioche-Schmetterlinge als Zeichen der Solidarität

INTERSPAR hat im Rahmen seiner langjährigen Partnerschaft mit DEBRA Austria und dem EB-Haus Austria 64.000 Euro an die Patientenorganisation übergeben. Die Spendensumme kam durch den Verkauf handgeformter Brioche-Schmetterlinge in den INTERSPAR-Märkten sowie durch die jährliche Unternehmensspende zustande.

Die Aktion lief von September bis Dezember 2025. Auch INTERSPAR-Mitarbeitende leisteten einen Beitrag: Eine eigens aufgelegte Feelgood-Fashion-Kollektion mit Hoodies, Caps und Sportbekleidung war gegen eine Spende für DEBRA Austria erhältlich.

Hilfe für Menschen mit Epidermolysis bullosa

Die sogenannten "Schmetterlingskinder" leben mit der seltenen genetischen Hauterkrankung Epidermolysis bullosa (EB). Ihre Haut ist extrem verletzlich und so empfindlich wie die Flügel eines Schmetterlings. Eine Heilung gibt es bislang nicht.

Im EB-Haus Austria in Salzburg erhalten Betroffene spezialisierte medizinische Betreuung. Darüber hinaus engagiert sich DEBRA Austria in der Forschung, der Aus- und Weiterbildung von medizinischem Fachpersonal sowie in der Sozialberatung und psychologischen Unterstützung für betroffene Familien. Auch finanzielle Hilfen, die nicht vom öffentlichen Gesundheitssystem gedeckt werden, werden von der Organisation bereitgestellt.

Handwerksarbeit für den guten Zweck

Die symbolträchtigen Brioche-Schmetterlinge werden jedes Jahr in den acht regionalen INTERSPAR-Bäckereien hergestellt. Von Hand geformt, gebacken und mit Hagelzucker bestreut, stehen sie für Hoffnung und Solidarität mit den Betroffenen.

Bedeutung verlässlicher Unterstützung

"So seltene Erkrankungen wie EB sind im öffentlichen Diskurs und im Gesundheitssystem noch immer kaum berücksichtigt. Umso wichtiger sind Spenden verlässlicher Partner wie INTERSPAR, die Forschung und umfassende Betreuung im EB-Haus Austria ermöglichen", betont Dr. Sophie Kitzmüller, Leiterin der EB-Haus Akademie.

INTERSPAR Österreich-Geschäftsführer Johannes Holzleitner verweist auf die langjährige Zusammenarbeit: "Seit fast zwei Jahrzehnten unterstützen wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden und unserer Kundschaft DEBRA Austria und das EB-Haus Austria. Es freut mich besonders, dass wir damit einen Beitrag für die medizinische Versorgung, die Forschung und vor allem für die Menschen leisten können, die mit der seltenen Erkrankung EB leben."

Einzige Spezialklinik für EB in Österreich

DEBRA Austria setzt sich für Menschen mit Epidermolysis bullosa ein und betreibt mit dem EB-Haus Austria in Salzburg die einzige Spezialklinik für EB in Österreich. Die Organisation finanziert ihre Arbeit überwiegend durch Spenden und setzt diese für Forschung, Therapieentwicklung und die Unterstützung betroffener Familien ein.