Erstes Full-Size-SUV
Audi Q9: Das neue Flaggschiff
Der Audi Q9 ist mit 5,31 Meter Länge, 2,21 Meter Breite, 1,81 Meter Höhe und einem Radstand von 3,14 Metern der größte Audi aller Zeiten.
Der neue Audi verbindet ein extrem großzügiges Raumangebot mit souveräner Fahrdynamik und technischen Weltneuheiten. Zu den Highlights zählen gebogene, digitale OLED-Heckleuchten der dritten Generation, elektrische Einzelsitze in der zweiten Sitzreihe, der adaptive Fahrassistent plus mit freihändigem Fahren sowie das größte je in einem Audi verbaute Panorama-Schiebedach.
Ab sofort bestellbar
Das SUV kann in Österreich ab sofort zu Preisen ab 135.900 Euro bestellt werden; auch als besonders attraktive „Signature Edition". Die Markteinführung ist für November 2026 vorgesehen.
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Audi-CEO: "Mobiler Lebensraum"
"Vorsprung durch Technik‘ definiert sich künftig noch stärker über das Erlebnis im Innenraum – denn Autos sind weit mehr als reine Transportmittel. Sie werden für viele unserer Kundinnen und Kunden zu mobilen Lebensräumen", erklärt Audi CEO Gernot Döllner. "Genau dafür steht der Audi Q9 als neue Spitze unseres Portfolios."
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