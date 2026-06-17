BILLA rollt Stille Stunde österreichweit aus

BILLA weitet die "Stille Stunde" auf alle Bezirke aus. Ab 24. Juni gibt es wöchentlich reizreduziertes Einkaufen in ganz Österreich – ein Schritt für mehr Inklusion und Barrierefreiheit im Handel.

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BILLA und BILLA PLUS bauen ihr inklusives Einkaufsangebot deutlich aus: Anlässlich des Autistic Pride Days wird die "Stille Stunde" künftig in jedem Bezirk Österreichs angeboten. Damit setzt das Unternehmen ein sichtbares Zeichen für mehr Barrierefreiheit im Alltag.

Ab dem 24. Juni findet die "Stille Stunde" jeden Mittwoch von 14 bis 15 Uhr zumindest in einem ausgewählten BILLA oder BILLA PLUS Markt pro Bezirk statt. Insgesamt kommen 73 neue Standorte hinzu. Bereits 50 Märkte setzen die Initiative schon jetzt regelmäßig um.

Einkaufen ohne Reizüberflutung

Die "Stille Stunde" soll Menschen mit Autismus sowie anderen Neurodivergenzen ein entspannteres Einkaufserlebnis ermöglichen. Auch für Menschen mit Behinderungen oder Eltern neurodivergenter Kinder bietet das Konzept eine spürbare Entlastung.

Während der Aktion werden in den Märkten gezielt akustische und visuelle Reize reduziert: Radio, Werbedurchsagen und Musik werden deaktiviert, das Licht gedimmt und Kassen bewusst leiser eingestellt. Auch Abläufe – etwa an der Feinkosttheke – werden angepasst, um Stresssituationen zu vermeiden.

"Ein Beitrag zu gelebter Inklusion"

"Als einer der größten Lebensmitteleinzelhändler des Landes ist es uns ein großes Anliegen, auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen", erklärt Kai Pataky, Vorstand Vertrieb bei BILLA und betont weiters, dass Billa Barrierefreiheit als gelebte Inklusion und als wichtigen Beitrag zu einem respektvollen Miteinander versteht. "Mit der 'Stillen Stunde' schaffen wir eine reizärmere Einkaufsatmosphäre, die von Menschen mit Autismus ebenso genutzt wird wie von Personen mit anderen Neurodivergenzen, Menschen mit Behinderungen sowie Eltern neurodivergenter Kinder."Für den österreichweiten Ausbau seien zudem Markt- und Vertriebsmanagern speziell von externen Experten geschult worden.

Initiative seit 2021

Die "Stille Stunde" wird bei BILLA bereits seit 2021 umgesetzt. Ziel ist es, Bewusstsein für Autismus-Spektrum-Störungen und Neurodivergenzen zu schaffen und den Einkaufsalltag barriereärmer zu gestalten.