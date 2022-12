Jacksonville Jaguars wahren NFL-Play-off-Chancen

Im American Football haben die Jacksonville Jaguars durch einen klaren Sieg bei den New York Jets ihre Play-off-Chancen in der National Football League (NFL) gewahrt.

Durch das 19:3 am Donnerstagabend (Ortszeit) haben die Jaguars ihr Schicksal weiter selbst in der Hand. Mit zwei Siegen in den zwei verbleibenden Spielen, darunter am letzten Spieltag gegen den direkten Rivalen Tennessee Titans, würden die Jaguars ihre Division AFC South gewinnen und in die Play-offs einziehen.

Die Jets drohen zum zwölften Mal in Serie die Play-offs zu verpassen - kein anderes NFL-Team wartet länger als sechs Jahre auf eine Teilnahme. Nach der vierten Niederlage in Serie liegen die Jets bei sieben Siegen und acht Niederlagen auf Rang zehn in der AFC, sieben Teams aus der Conference qualifizieren sich für die Play-offs.