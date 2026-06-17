Spar-Akademie: Lehrlinge kochen mit  Paul Ivić

Nachhaltigkeit auf dem Teller erleben: Lehrlinge der Spar-Akademie Wien tauchen mit Sternekoch Paul Ivić in die Welt der nachhaltigen Küche ein.

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15 Lehrlinge der SPAR- und INTERSPAR-Akademie Wien beschäftigten sich gemeinsam mit Sternekoch und SPAR-Botschafter Paul Ivić intensiv mit nachhaltiger Ernährung. Im Mittelpunkt standen Biodiversität, Sortenvielfalt und ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln – vom Einkauf bis zur Verarbeitung in der Küche.

Bewusstsein für das, was wir essen

Wie beeinflusst unser Einkaufsverhalten das Lebensmittelangebot? Welche Rolle spielen Herkunft, Anbau und Herstellung für Gesundheit und Umwelt? Und worauf sollte man beim Kauf im Alltag achten?

Mit diesen Fragen setzten sich die Lehrlinge der SPAR-Akademie Wien und SPAR gemeinsam mit Spitzenkoch Paul Ivić auseinander. Der Workshop begann mit einem theoretischen Impuls, der deutlich machte, wie wichtig ein grundlegendes Verständnis von Qualität, Saisonalität und Herkunft von Lebensmitteln ist.

"Veränderung beginnt beim Wissen"

Beim gemeinsamen Kochen erlebten die Lehrlinge den verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln. © Johannes Brunnbauer

Sternekoch und SPAR-Botschafter Paul Ivić betonte die Bedeutung eines frühen Bewusstseins für nachhaltige Ernährung: "Themen wie Biodiversität, Regionalität und Saisonalität sind keine Trends, sondern die Grundlage für unsere Zukunft. Wer sich möglichst früh damit auseinandersetzt, woher Produkte kommen und wie wertvoll Vielfalt ist, trifft bewusstere Entscheidungen – und trägt dieses Wissen auch weiter. Genau dort beginnt Veränderung."

Ivić, bekannt aus dem Wiener Restaurant TIAN, vermittelte den Lehrlingen praxisnah, wie eng Genuss und Verantwortung miteinander verbunden sind.

Essen verbindet: Das zeigte sich beim gemeinsamen Verkosten der gekochten Speise. © Johannes Brunnbauer

Genuss mit Verantwortung in der Praxis

Im praktischen Teil des Workshops wurde gemeinsam gekocht: Spargel wurde geschält, Gnocchi geformt und mit einer saisonalen Gemüse-Kräuter-Sauce kombiniert. Dabei zeigte Ivić, wie kreativ nachhaltige Küche sein kann – selbst aus vermeintlichen Küchenresten.

So können etwa Spargelschalen als Basis für Fonds und Sude verwendet werden und tragen dazu bei, Lebensmittel vollständig zu verwerten.

Der gemeinsame Abschluss beim Essen machte deutlich: Essen ist mehr als reine Nahrungsaufnahme – es verbindet Menschen und schafft Gemeinschaft.

"Ich nehme viel für meinen Alltag mit"

Auch die Lehrlinge zogen ein positives Fazit aus dem Workshop. Eine Teilnehmerin hob besonders den Wissenszuwachs hervor: "Workshops wie diese sind eine tolle Ergänzung zu unserer Ausbildung. Einiges davon war für mich neu, wie zum Beispiel, dass es über 1.000 Karottensorten gibt und wie wichtig es ist, die Vielfalt bei Obst und Gemüse zu erhalten. Ich nehme mir viel zum Thema Nachhaltigkeit im Lebensmittelbereich mit – für den Arbeitsalltag aber auch für das Privatleben."