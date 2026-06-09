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"Wien zeigt Herz“

BILLA und Volkshilfe sammeln für Wiener in Not

© Volkshilfe/Kücükcay
Viele Wienerinnen und Wiener leben am Existenzminimum. Eine neue Initiative von Billa und der Volkshilfe Wien soll armutsbetroffenen Menschen jetzt gezielte Unterstützung bieten.
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Vom 19. bis zum 27. Juni läuft in allen 350 Wiener Filialen von Billa und Billa Plus eine besondere Initiative. Unter dem Motto "Wien zeigt Herz" können Kundinnen und Kunden fertige Lebensmittelsackerl erwerben. Diese sind mit haltbaren Grundnahrungsmitteln wie Bohnen, Zucker oder Nudeln gefüllt und kosten 9,50 Euro. Der Betrag wird einfach beim Bezahlen an der Kassa beglichen. Die vollen Sackerl bleiben vorerst im Markt und werden gesammelt. "Wenn es heißt 'Wien zeigt Herz' ist Billa selbstverständlich dabei", sagt Erich Szuchy, Vorstandsvorsitzender des größten Nahversorger Österreichs.

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Verteilung durch die Volkshilfe

Die verkauften Sackerl werden gesammelt und an die Volkshilfe übergeben. © Volkshilfe/Kücükcay

Nach dem Ende der Aktion übernimmt die Volkshilfe Wien die Logistik. "Jedes gekaufte Paket wird innerhalb weniger Wochen direkt über unsere Einrichtungen an jene weitergegeben, die es gerade am dringendsten brauchen". so Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien. Damit ist sichergestellt, dass die Lebensmittel direkt bei den bedürftigen Personen ankommen.

Um die Bevölkerung auf das Projekt aufmerksam zu machen, sind in den ersten Tagen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz. Sie informieren vor rund 40 ausgewählten Märkten über die Hintergründe. "Wien ist eine Stadt des sozialen Zusammenhalts – das beweist die Aktion auf eindrucksvolle Weise", unterstreicht der ehemalige Bürgermeister und Volkshilfe-Wien-Präsident Michael Häupl.

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