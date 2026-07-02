NEOH startet mit zuckerfreiem Eis

Mit dem neuen ICE DREAM erweitert NEOH sein Sortiment erstmals um ein Eis. Das österreichische Food-Tech-Unternehmen setzt damit auf bewusstes Genießen ohne zugesetzten Zucker und erschließt das Sommergeschäft.

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Nach dem Erfolg des Adventkalenders im Winter setzt NEOH nun auf die warme Jahreszeit: Mit dem neuen ICE DREAM bringt das Wiener Food-Tech-Unternehmen erstmals ein Eisprodukt auf den Markt. Ziel ist es, das Markenversprechen "voller Geschmack ohne Zusatz von Zucker" auf eine weitere beliebte Genusskategorie zu übertragen und neue saisonale Umsatzpotenziale zu erschließen.

Vanilleeis mit Schokolade und Mandeln – ohne zugesetzten Zucker

Das NEOH ICE DREAM kombiniert cremiges Vanilleeis mit einer Schokoladenhülle und gerösteten Mandelstückchen. Besonderheit: Das Eis kommt ohne zugesetzten Zucker aus und liefert laut Unternehmen pro 55-Milliliter-Portion lediglich 98 Kilokalorien sowie 7,3 Gramm Ballaststoffe.

Mit dem Produkt richtet sich NEOH an Konsumenten, die bewusster genießen möchten, ohne auf klassischen Eisgeschmack verzichten zu müssen.

Sommergeschäft als nächster Wachstumsschritt

Vorratspackung © Neoh

Nach dem Ausbau des Wintergeschäfts mit dem Adventkalender verfolgt NEOH nun konsequent seine Strategie, die Marke über klassische Snackprodukte hinaus zu entwickeln. Mit dem Einstieg ins Eisregal soll die Marke auch in den Sommermonaten zusätzliche Kaufanlässe schaffen."Sommerzeit ist Eiszeit. Das ist eine Zeit, die wir alle lieben. Diesen Moment von zu viel Zucker zu befreien ist wieder genau in unserem Sinne. Die starken Abverkaufszahlen bestätigen: Wir treffen wieder zu 100 Prozent den Geschmack und unsere Fans greifen auch im Eisregal zu", erklärt NEOH-Gründer Manuel Zeller.

Exklusiv bei BILLA erhältlich

Der NEOH ICE DREAM ist ab sofort exklusiv in ausgewählten BILLA-Filialen in Österreich erhältlich.

Das steckt hinter NEOH

NEOH ist ein österreichisches Food-Tech-Unternehmen, das sich auf Lebensmittel ohne zugesetzten Zucker spezialisiert hat. Herzstück des Sortiments ist die eigens entwickelte Zuckerersatz-Technologie ZERO+. Sie ersetzt Zucker laut Unternehmen in nahezu allen Produkten, soll geschmacklich und technologisch vergleichbare Eigenschaften bieten und besteht zu mehr als 90 Prozent aus pflanzlichen Ballaststoffen. Zudem soll ZERO+ den Blutzuckerspiegel deutlich weniger beeinflussen als herkömmlicher Zucker. www.neoh.com