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Schlafphänomen

"Wolfsstunde": Darum wachst du um 3 Uhr auf

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Du schläfst tief, plötzlich zeigt die Uhr 3 Uhr – und du bist hellwach. Dahinter steckt ein natürliches Phänomen namens Wolfsstunde, das extrem viele Menschen betrifft.
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Viele Menschen kennen das Gefühl: Mitten in der Nacht werden sie wach, ein Blick auf die Uhr zeigt immer wieder dieselbe Zeit – kurz nach drei. Was mystisch klingen mag, hat eine ganz natürliche Erklärung und betrifft weit mehr Menschen, als man denkt. Die Zeit zwischen drei und vier Uhr nachts wird auch als "Wolfsstunde" bezeichnet. Der Begriff stammt aus einer Zeit, in der man glaubte, dass in diesen Stunden übernatürliche Kräfte besonders aktiv seien. Doch Schlafexperten wissen längst, dass unser Körper während der Nacht verschiedene Schlafphasen durchläuft. Wie brigitte.de berichtet, ist unser Körper zwischen drei und vier Uhr nachts besonders sensibel. Das liegt daran, dass wir zu dieser Zeit oft aus einer leichteren Schlafphase aufwachen. Der Körper hat bereits mehrere Schlafzyklen durchlaufen, und kurze Wachphasen sind völlig normal.

Warum beginnt das Grübeln?

Problematisch wird es erst, wenn das nächtliche Aufwachen zum Grübeln führt. Stress und ungesunde Gewohnheiten können den guten Schlaf stärker beeinträchtigen, als viele wahrhaben wollen. Wer nachts wach liegt und sofort anfängt, über Probleme nachzudenken, macht es seinem Körper schwer, wieder in den Schlaf zu finden. Experten raten dazu, bei nächtlichem Erwachen ruhig zu bleiben und nicht sofort zum Handy zu greifen. Das blaue Licht der Bildschirme signalisiert dem Gehirn, dass es Tag ist, und erschwert das Wiedereinschlafen. Stattdessen helfen Atemübungen oder das bewusste Entspannen der Muskeln.

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Wer regelmäßig um drei Uhr aufwacht, kann kleine Veränderungen im Alltag ausprobieren: Abends keinen Alkohol trinken, nicht zu spät essen und das Schlafzimmer kühl halten. Auch ein regelmäßiger Schlafrhythmus hilft dem Körper, besser durch die Nacht zu kommen.

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