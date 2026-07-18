Zidane-Start bei Frankreich: Datum nun fixiert

Die Ära von Didier Deschamps als Trainer der französischen Nationalmannschaft („Les Bleus“) endet am 18. Juli um 23 Uhr mit dem Spiel um Platz drei bei der Weltmeisterschaft gegen England in Miami.

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Sein Nachfolger wird Zinédine Zidane. Auch wenn das exakte Datum für die offizielle Bekanntgabe seiner Verpflichtung noch nicht feststeht, wurde der offizielle Vertragsbeginn laut "L'EQUIPE" für Zidane und seinen Trainerstab auf den 1. September festgelegt. Dies geht aus den zwischen beiden Parteien ausgetauschten Dokumenten hervor.

Zidane muss sich direkt beweisen

Ende September und Anfang Oktober stehen für den neuen Cheftrainer dann direkt die ersten Pflichtspiele an: Die französische Auswahl bestreitet vier Partien in der Nations League. Diese Spiele finden am 25. September in der Türkei, am 28. September in Belgien, am 2. Oktober gegen Italien sowie am 5. Oktober nochmals gegen Belgien statt.