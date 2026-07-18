Trainerwechsel
Zidane-Start bei Frankreich: Datum nun fixiert
Sein Nachfolger wird Zinédine Zidane. Auch wenn das exakte Datum für die offizielle Bekanntgabe seiner Verpflichtung noch nicht feststeht, wurde der offizielle Vertragsbeginn laut "L'EQUIPE" für Zidane und seinen Trainerstab auf den 1. September festgelegt. Dies geht aus den zwischen beiden Parteien ausgetauschten Dokumenten hervor.
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Zidane muss sich direkt beweisen
Ende September und Anfang Oktober stehen für den neuen Cheftrainer dann direkt die ersten Pflichtspiele an: Die französische Auswahl bestreitet vier Partien in der Nations League. Diese Spiele finden am 25. September in der Türkei, am 28. September in Belgien, am 2. Oktober gegen Italien sowie am 5. Oktober nochmals gegen Belgien statt.
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