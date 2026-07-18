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WM-Platz 3: Radikal-Rotation bei England & Frankreich

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Ein Mann spricht auf einer Pressekonferenz, vor ihm ein Mikrofon und ein Fußball.
© EPA
Beim Spiel um Platz drei der Fußball-Weltmeisterschaft in Miami zwischen England und Frankreich nehmen beide Trainer umfangreiche Veränderungen an ihren Aufstellungen vor.
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Englands Nationalcoach Thomas Tuchel tauscht im Vergleich zur 1:2-Halbfinalniederlage gegen Argentinien sieben Spieler in seiner Startelf aus und verzichtet zunächst auf seine Topstars Jude Bellingham sowie Harry Kane, der in der Sturmspitze durch Ivan Toney ersetzt wird.

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Obwohl ein Sieg für die Engländer das beste WM-Resultat seit 60 Jahren bedeuten würde, brachte Tuchel die Enttäuschung über das verpasste Finale zum Ausdruck und bezeichnete die Begegnung als ein "Spiel, das niemand spielen wollte".

Frankreich rotiert ebenso

Beide Nationen hatten ursprünglich das große Finale in New York als klares Ziel ausgegeben. Auch Frankreichs Trainer Didier Deschamps rotiert in seinem letzten Spiel als Nationalcoach auf sieben Positionen. Nach dem 0:2 gegen Spanien stehen unter anderem Torhüter Mike Maignan und Adrien Rabiot erneut in der Startformation. In der Offensive vertraut Deschamps weiterhin auf seine bewährten Kräfte Michael Olise und Kylian Mbappé, die in diesem Spiel von Désiré Doué und Rayan Cherki unterstützt werden. Trotz der allgemeinen Enttäuschung über das Verpassen des Endspiels nahm Deschamps seine Mannschaft in die Verantwortung und betonte: "Wir haben Pflichten."

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