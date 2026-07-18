WM-Finale: Unwetter stoppt Spaniens Abschlusstraining

Vor dem WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien hat ein heftiges Unwetter über New York und New Jersey die Vorbereitungen der Teams durcheinandergewirbelt.

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Wegen Blitz, Donner und starken Regenfällen musste Europameister Spanien sein Abschlusstraining auf dem Platz komplett absagen. Wie der spanische Verband RFEF dazu mitteilte: "Das Training der spanischen Nationalmannschaft auf dem Trainingsgelände Melanie Lane in New Jersey wurde gemäß den US-Sicherheitsvorschriften bei Gewitter abgesagt. Die Spieler absolvieren derzeit eine Aktivierungseinheit in der Halle."

Trainer Luis de la Fuente verzichtete aufgrund eines zu kleinen Zeitfensters darauf, auf eine Wetterbesserung zu warten, und schickte die Mannschaft stattdessen ins Hotel.

Bitter: Spaniens Verletzungstest fällt aus

Diese Absage ist für die Spanier besonders bitter, da somit ein letzter Härtetest für die angeschlagenen Spieler Lamine Yamal und Pedro Porro ins Wasser fiel. Zuvor hatte Coach de la Fuente noch ausdrücklich die Wichtigkeit dieser letzten Trainingseinheit für die Fitnessprüfung betont. Finalgegner Argentinien um Superstar Lionel Messi hatte indes mehr Glück. Nachdem das Unwetter nachgelassen hatte und die lokalen Behörden grünes Licht gaben, konnte das Team sein Abschlusstraining mit 45 Minuten Verspätung doch noch auf dem Rasen absolvieren.

Für das Endspiel am Sonntag gibt es derweil eine Entwarnung: Es werden wieder sonnige 27 Grad Celsius erwartet. Zudem bringt das Tiefdruckgebiet einen positiven Nebeneffekt mit sich, da die aufziehenden Winde die Rauchwolken vertreiben dürften, die in der Region zuvor tagelang für eine schlechte Luftqualität gesorgt hatten.