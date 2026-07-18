Kletterer stürzt 100 Meter in den Tod

Ein tragischer Alpinunfall erschüttert die Bergwelt: Ein deutscher Urlauber ist auf einem Klettersteig tödlich verunglückt, nachdem er das Gleichgewicht verlor und in die Tiefe stürzte.

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Am Samstag ereignete sich am Mindelheimer Klettersteig (Oberstdorf, Deutschland) ein tödlicher Alpinunfall. Ein deutscher Urlauber war gemeinsam mit einer Begleiterin auf der Route unterwegs, um die Berge zu erkunden. Gegen 12.50 Uhr erreichten die beiden den südlichen Schafalpenkopf (Anm. hier verläuft die Grenze zwischen Deutschland und Österreich), wo sich das tragische Unglück schließlich abspielte.

Drama auf dem Klettersteig

Nach bisherigen Erkenntnissen klagte der Mann bereits zuvor über einen spürbaren Kraftverlust. Er hatte gegenüber seiner Begleiterin zudem geäußert, den Steig unterschätzt zu haben. Als er im weiteren Verlauf der Tour sein Klettersteigset aushängte, verlor er plötzlich das Gleichgewicht und stürzte zunächst über steiles Gelände ab.

Sturz über die Felswand

Anschließend stürzte der Mann rund 100 Meter über eine senkrechte Felswand ab. Der Verunglückte erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch direkt an der Unfallstelle.

Polizeihubschrauber "Libelle" (Symbolbild) © LPD NÖ

Einsatz der österreichischen Retter

Der Verstorbene wurde schließlich mit einem Polizeihubschrauber geborgen. Bei dem Rettungseinsatz im alpinen Gelände waren der Rettungshubschrauber "Gallus 1", die Alpinpolizei mit dem Polizeihubschrauber "Libelle" sowie die Bergrettung Mittelberg (Bezirk Bregenz) vor Ort beteiligt.