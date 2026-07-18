Vater und Tochter sterben bei Unfall: Ganzer Ort in tiefer Trauer

Ein tödlicher Traktorunfall in Satteins hat eine Familie zerrissen und eine ganze Gemeinde erschüttert. Nun soll eine Spendenaktion der Hinterbliebenen finanziellen Halt geben.

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Am vergangenen Dienstag ereignete sich in der Gemeinde Satteins (Bezirk Feldkirch, Vorarlberg) ein schwerer Traktorunfall, der das Leben einer Familie von einem Augenblick auf den anderen für immer veränderte. "Was als schöner Familienabend mit Freunden beim Zelten begann, endete in einer Tragödie", schreibt eine Freundin der Familie in einem Spendenaufruf. Bei einer Traktorfahrt überschlug sich das Fahrzeug aus bisher ungeklärten Gründen. Für den Vater Marcel und seine sechsjährige Tochter Klara kam jede Hilfe zu spät. Die vierjährige Schwester Anna überlebte das Unglück verletzt.

Große Trauer in Satteins

Für die Rettungskräfte war der Einsatz eine enorme Belastung. Die Feuerwehr Satteins beschreibt in einer Stellungnahme die extremen Momente: "Es gibt Einsätze, die uns als Retter an unsere Grenzen bringen – und es gibt Momente, die uns mitten ins Herz treffen und sprachlos zurücklassen." Da ein enges persönliches Naheverhältnis zu den Opfern bestand, übernahm die Feuerwehr Frastanz die Bergung. "Wir stehen fassungslos vor diesem Verlust. Unsere Gedanken, unsere Gebete und unser ganzes Mitgefühl gehören der Familie, den Angehörigen und allen Freunden", so die Kameradinnen und Kameraden aus Satteins.

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Gedenken an Verstorbene

Marcel wird von Freunden als "hilfsbereiter, ehrlicher und zuverlässiger Mensch" beschrieben, der als Obmann des Puch Clubs viele Menschen zusammenbrachte. Seine Tochter Klara wird als "fröhlicher Sonnenschein" in Erinnerung bleiben, die ihre Freunde liebte und sich bereits auf ihren ersten Schultag freute. Die Familie bedankte sich in einem emotionalen Schreiben für die Unterstützung: "Eure Anteilnahme, euer Mitgefühl und eure Verbundenheit bedeuten uns unendlich viel und schenken uns Trost in einer Zeit, in der Worte kaum ausreichen."

Die Familie veröffentlichte eine Nachricht auf der Spendenseite "gofundme". © eyJpdiI6InpNZkM3ZmlXZk5IY1BhRWRj

Hilfe für die Hinterbliebenen

Neben der unermesslichen Trauer stehen die Mutter Sarah und die kleine Anna nun vor großen finanziellen Herausforderungen. Freunde der Familie haben daher einen Spendenaufruf ins Leben gerufen, um Kosten für Bestattungen und laufende Verpflichtungen zu decken. Die Gemeinde Satteins unterstützt diesen Aufruf aktiv.

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Ziel ist es, Sarah und Anna in dieser schweren Zeit zu entlasten, damit sie sich auf den gemeinsamen Weg zurück ins Leben konzentrieren können.

"Kein Geld der Welt kann Marcel und Klara zurückbringen", heißt es in dem Spendenaufruf, "doch gemeinsam können wir dafür sorgen, dass Sarah und Anna diese schwere Zeit nicht auch noch mit existenziellen finanziellen Sorgen bewältigen müssen."