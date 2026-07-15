Chronik
TV
E-Paper
Österreich

Vierjährige verletzt

Traktor-Überschlag: Lenker und Tochter (6) tot

Ein Traktor pflügt ein staubiges Feld vor einem grünen Maisfeld und Hügeln im Hintergrund.
© Getty Images
Ein Traktorlenker und seine sechsjährige Tochter sind am Dienstag ums Leben gekommen, als sich das Gefährt auf einem Wiesengelände in Satteins (Bezirk Feldkirch) überschlug.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Mann hatte auch seine zweite Tochter im Alter von vier Jahren auf die Fahrt mit einem Traktor samt Anhänger mitgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Vorarlberg in der Nacht auf Mittwoch. Die Vierjährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

Der Unfall habe sich bereits am Vormittag ereignet, doch sei er zunächst unbemerkt geblieben. Der Notruf sei daher erst am Nachmittag eingegangen. Im Einsatz standen neben dem Notarzthubschrauber auch zwei Feuerwehren, die Bergrettung, ein Kriseninterventionsteam sowie die Polizei mit mehreren Fluggeräten (Libelle, Drohne) und Streifen. Die Unfallursache sei Gegenstand laufender Erhebungen. Die Polizei vermutet, dass das Gespann auf dem Wiesengelände ins Rutschen geraten war, ehe es sich überschlug.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mega-Unwetter: Südautobahn überflutet

TV-Eklat: Zickenkrieg im Eisschnelllauf

831 Suspendierungen in Wien ausgesprochen

Traktor-Überschlag: Lenker und Tochter (6) tot

Anton Mahdalik zu Bau-Stopp von Lobautunnel

Nur in Sandalen: Familie geriet bei Unwetter in Bergnot

Die brisante Liste der Abgeordneten

Wettlauf um härteren Asyl-Kurs

Polizei sucht Täter: Zigarette löst Feldbrand aus

Frühstückstalk: Von Flötistin zur Sängerin