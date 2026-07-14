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Zahlreiche Schäden

Mega-Unwetter: Südautobahn überflutet

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Heftige Gewitter mit Hagel und extremem Starkregen haben im Raum Wiener Neustadt für schwere Überflutungen, einen Murenabgang sowie ein Verkehrschaos auf der Südautobahn gesorgt.
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Am frühen Dienstagabend kam es im Raum Wiener Neustadt zu dramatischen Szenen. Die enormen Wassermassen sorgten auf der Südautobahn bei Leobersdorf direkt auf der Fahrbahn für ein massives Verkehrschaos. Neben der Autobahn waren auch zahlreiche andere Straßen in der Region komplett überflutet.

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Chaos auf den Straßen

Das Unwetter in Wiener Neustadt traf die Region mit voller Wucht. Neben den überfluteten Verkehrswegen kam es auf der Hohen Wand zu einem Murenabgang, der den Einsatz der Feuerwehr erforderlich machte. Zudem meldete die Gemeinde Felixdorf einen Stromausfall.

Feuerwehren im Großeinsatz

Um die Schäden und Auswirkungen der sintflutartigen Regenfälle zu beseitigen, stehen derzeit zahlreiche Einsatzkräfte bereit. Nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos Wiener Neustadt sind aktuell 15 Wehren im Einsatz. Die Schwerpunkte der Arbeiten liegen derzeit vor allem in den Gemeinden Sollenau und Eggendorf.

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