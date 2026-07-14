Vom Eislaufplatz zur "Sommerbühne Zwettel"

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Mit der "Sommerbühne Zwettl 2026" hebt die Stadtgemeinde ein neues Veranstaltungsformat aus der Taufe. Von 15. bis 24. Juli wird die Fläche direkt an der historischen Stadtmauer zur offenen Bühne für Besucher aus Zwettl und der gesamten Region. Den Auftakt machen beim Eröffnungsevent MellaMusica und Caro Fux, die ein echter Shootingstar der österreichischen Musikszene ist.

Auf dem Programm stehen des Weiteren Kabarett, Live-Konzerte, Sommerkino, Public Viewing und verschiedene Mitmachangebote. Das große Finale bestreiten Ende Juli niemand Geringeres als die heimischen Publikumslieblinge JOSH. und RIAN mit einem großen Abschlusskonzert. Ziel ist es, Menschen unterschiedlicher Generationen zusammenzubringen und den Sommer mitten in der Stadt erlebbar zu machen.

Mehrere Veranstalter ziehen an einem Strang

Besonders ist auch das Konzept hinter der Sommerbühne: Mehrere Veranstalter bündeln ihre Angebote auf einer gemeinsamen Bühne. Neben der Stadtgemeinde Zwettl, die drei Veranstaltungen bei freiem Eintritt organisiert, wirken unter anderem Bestmanagement Rabiega, Kulturzwickl, der Filmclub Zwettl sowie die Lauscher Verlags- und Event GmbH mit. Der Eislaufplatz in der Promenade bietet dafür die ideale Kulisse und soll sich im kommenden Sommer zum neuen Kultur-Hotspot des Waldviertels entwickeln.

"Wo im Winter Schlittschuh gelaufen wird, entsteht im Sommer ein stimmungsvolles Festivalgelände", beschreibt Vizebürgermeister Alexander Leutgeb. "Die Nähe zur historischen Stadtmauer verleiht den Veranstaltungen ein einzigartiges Ambiente, das man so nicht planen kann – das ist echtes Zwettl."