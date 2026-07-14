Lentos und Nordico locken Familien im August

Willkommen sind alle Familienformen. Ziel ist es, möglichst vielen Familien einen unkomplizierten Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen.

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Von 1. bis 30. August laden das Lentos Kunstmuseum und das Nordico Stadtmuseum Familien erneut zu kostenlosen Museumsbesuchen ein. Bereits zum achten Mal beteiligt sich das Lentos an der Aktion "Gratis-August für Familien", das Nordico ist heuer zum dritten Mal dabei. Bis zu zwei Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren erhalten während der Öffnungszeiten freien Eintritt.

Ziel der Initiative ist es, möglichst vielen Menschen einen unkomplizierten Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen. Willkommen sind alle Familienformen – von Eltern und Kindern bis hin zu Großeltern, Patchwork- oder Wahlfamilien.

Sonderausstellungen locken Besucher

Im Lentos erwarten Besucher die Sonderausstellungen "Max Pechstein. Abenteuer Expressionismus" sowie "Spuren der Wirklichkeit". Ergänzt wird das Angebot durch ein Rätselheft, kreative Mitmachstationen, eine Postkartenaktion und ein Gewinnspiel. An heißen Sommertagen bietet das Museum zudem als "Cooler Ort" angenehme Abkühlung.

Das Nordico lädt mit der Ausstellung "Made in Linz" zu einer Reise durch 150 Jahre Wirtschafts- und Stadtgeschichte ein. Ein kostenloser Reisebegleiter für Kinder, Augmented-Reality-Stationen und eine Postkartenaktion sorgen für ein abwechslungsreiches Museumserlebnis.

Die Museen sind von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, donnerstags bis 20 Uhr. Montags bleiben beide Häuser geschlossen.