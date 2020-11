''Dancing Stars'' mit Papp-Kameraden

Die Tanz-Show geht weiter, auch wenn die Regeln erneut adaptiert werden mussten.

Die Erleichterung bei den Fans der ORF-Show Dancing Stars war groß, als bekannt wurde, dass auch im Lockdown weitergetanzt wird. „Dancing Stars ist eine Familiensendung, sie muss einfach weitergehen und den Menschen in dieser schwierigen Zeit positive Emotionen bringen.“ Ganz ohne neue Maßnahmen geht dies jedoch freilich nicht: „Es gelten seit Beginn an die höchsten Sicherheitsstandards. Die Sendung wird jedoch ab dieser Woche ohne Freunde und Familie stattfinden“, sagt Melanie Stocker aus der ORF-Pressestelle. Heute Abend werden also nur die Stars auf dem Parkett stehen.

Geister-Show

Im Publikum nehmen dieses Mal ehemalige Teilnehmer Platz, allerdings nur in Form von Papp-Ausstellern. Ihre Familien und Freunde können sie dennoch anfeuern. Auf der ­Video-Wall werden nach jedem Tanz wieder kurze Applaus-Sequenzen gezeigt. Dennoch wird es spannend, wer heute gehen muss.