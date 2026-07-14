Linzer Hauptplatz wird zur Bühne der Wissenschaft

Unis, Hochschulen und Forschungseinrichtungen stellen ihre aktuellsten Projekte vor.

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Der Linzer Hauptplatz wird am Donnerstag erneut zum Treffpunkt für Wissenschaft und Innovation. Bei der siebten Ausgabe von "Sciencity – die Brainstage" präsentieren Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen ab 16 Uhr aktuelle Projekte und Forschungsergebnisse direkt im öffentlichen Raum.

Mit kurzen Vorträgen, interaktiven Stationen und anschaulichen Beispielen erhalten Besucherinnen und Besucher Einblicke in Themen aus Forschung, Technologie und Gesellschaft. Ziel der Veranstaltung ist es, wissenschaftliche Inhalte verständlich zu vermitteln und den Austausch zwischen Wissenschaft und Bevölkerung zu fördern.

"Sciencity" ist fixer Bestandteil im Kalender

Zu den teilnehmenden Einrichtungen zählen unter anderem die Johannes Kepler Universität, die FH Oberösterreich Campus Hagenberg, die Kunstuniversität Linz sowie die IT:U Interdisciplinary Transformation University.

Sciencity hat sich in den vergangenen Jahren als fixer Bestandteil des Linzer Veranstaltungskalenders etabliert und macht die Bedeutung des Wissenschaftsstandorts Linz sichtbar. Die offene Bühne lädt Menschen aller Altersgruppen dazu ein, Zukunftsthemen kennenzulernen und mit Forschenden ins Gespräch zu kommen. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Foyer des Alten Rathauses statt.