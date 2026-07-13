Oberösterreich
TV
E-Paper
Österreich

10 Todesopfer

Immer mehr Senioren sterben in OÖ bei Radunfällen

Zwei bepackte Radfahrer fahren an einem sonnigen Tag auf einer von Bäumen gesäumten Straße.
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Wie eine Studie des Verkehrsclub Österreichs (VCÖ) zeigt, starben im Vorjahr in OÖ um sechs Seniorinnen und Senioren mehr bei Radunfällen, als noch 2024.
OE24 auf Google bevorzugen

OÖ. Im Jahr 2025 sind in Oberösterreich zehn Seniorinnen und Senioren bei Radunfällen ums Leben gekommen. Laut einer Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) waren das zwei Drittel aller 15 tödlichen Fahrrad- und E-Bike-Unfälle und sechs Todesopfer mehr als 2024. Der VCÖ fordert daher den Ausbau sicherer Radinfrastruktur.

Radfahrkurse für ältere Menschen empfohlen

Vor allem baulich getrennte Radwege entlang stark befahrener Straßen sowie mehr Tempo-30-Zonen in Ortsgebieten sollen das Unfallrisiko verringern. Auch übersichtliche Kreuzungen und spezielle Radfahrkurse für ältere Menschen werden empfohlen. Nach Angaben des VCÖ sind zwei Drittel der Alltagswege von Menschen über 65 Jahren kürzer als fünf Kilometer. Mit einem gut ausgebauten und vor allem sicheren Radwegenetz könnten diese Strecken problemlos mit dem Fahrrad zurückgelegt werden.

Auch interessant

Vorsicht bei Urlaubsmitbringseln aus dem Ausland

VW droht massiver Stellenabbau: Auch Österreich betroffen

Finanzmister Marterbauer an Krebs erkrankt

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Rund 600 Schweine bei Stallbrand verendet

Lenker kracht gegen Baum: tot

Wels schafft mehr Platz für Hunde im Stadtgebiet

Hase sorgt bei Radmarathon für Unfall - Zwei Verletzte

150 km/h: Getunter E-Scooter aus Verkehr gezogen

Linz: ÖVP will Alk-Verbot rund um Hauptbahnhof

Polizei stoppt 150 km/h-Scooter

Immer mehr Senioren sterben in OÖ bei Radunfällen

Kostenlose Summer School startet wieder in Linz

Baustart für neue Lentos-Rampe im September