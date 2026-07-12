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Lernhilfe für Kids

Kostenlose Summer School startet wieder in Linz

Eine Gruppe junger Erwachsener und Lehrerin steht lächelnd vor einer Tafel und zeigt Daumen hoch.
© Stadt Linz/KK
Die Anmeldung ist noch bis zum 17. Juli möglich.
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Linz. Die Volkshochschule Linz bietet heuer wieder eine kostenlose Summer School im Wissensturm an. Ab 17. August können Volks- und Mittelschüler in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch den Lernstoff wiederholen und sich gezielt auf das nächste Schuljahr vorbereiten. Ein Schwerpunkt liegt auf der Sprachförderung. Für Kinder, die erst seit kurzer Zeit Deutsch lernen, gibt es eigene Kurse.

Lesebuddys helfen Volksschülern

Volksschüler erhalten auch Unterstützung von Lesebuddys, die das Lesen trainieren. Ergänzend gibt es Intensivkurse für Mittelschüler, die auf zentrale Lerninhalte oder Nachprüfungen vorbereiten. Die Anmeldung ist noch bis 17. Juli möglich. Erfahrungsgemäß sind die Plätze schnell vergeben.

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