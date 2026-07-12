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Mehr Freilaufzonen

Wels schafft mehr Platz für Hunde im Stadtgebiet

Zwei Hunde spielen rennend auf einer grünen Wiese miteinander.
© Apa
In Zukunft gibt es vier eingezäunte Bereiche.
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Wels. Die Stadt Wels erweitert ihr Angebot an Hundefreilaufzonen. Neben den bestehenden Flächen in der Pernau und in der Freizeitanlage Wimpassing stehen künftig insgesamt vier eingezäunte Bereiche für Hunde zur Verfügung. Eine zusätzliche Freilaufzone in Wimpassing ist bereits geöffnet, jene im neu gestalteten Volksgarten wird dann am 24. August folgen.

65 Anzeigen im Vorjahr

Gleichzeitig erinnert die Stadt an die geltende Leinen- und Maulkorbpflicht nach dem Oö. Hundehaltegesetz 2024. Pflichten. An öffentlichen Orten gilt grundsätzlich Leinen- oder Maulkorbpflicht, in besonders sensiblen Bereichen müssen Hunde beides tragen. Verstöße können mit Geldstrafen zwischen 200 und 7.000 Euro geahndet werden. Im Vorjahr wurden in Wels-Stadt 65 Verstöße angezeigt und mit durchschnittlich 300 Euro bestraft.

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