Puccinis Klassiker "Tosca" feiert Premiere in St. Margarethen

Vor der einzigartigen Kulisse des Römersteinbruchs St. Margarethen entfaltet sich ab Mittwoch ein packendes Drama voller Liebe und Macht. Die Oper im Steinbruch zeigt eine neue Inszenierung von Tosca.

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Mit dieser spektakulären Neuinszenierung kehrt eines der beliebtesten Werke der Opernliteratur auf eine der bekanntesten Freilichtbühnen Europas zurück. Das Stück verspricht ein musikalisches Feuerwerk der Emotionen rund um Liebe, Leidenschaft, Eifersucht, Macht und Intrigen. In der einzigartigen Felslandschaft entfaltet sich das packende Drama um die gefeierte Opernsängerin Floria, den Maler Mario Cavaradossi und den skrupellosen Polizeichef Scarpia.

Spektakuläre Kulisse im Burgenland

Für die Bühnenregie und das prunkvolle Bühnenbild zeichnet erneut Thaddeus Strassberger verantwortlich. Nach seinen früheren Inszenierungen von "Turandot" und "Aida" gestaltet er wieder ein spektakuläres Verismo-Werk in der burgenländischen Naturkulisse. Das monumentale Bühnenbild führt das Publikum direkt in das barocke Rom zur Zeit der Napoleonischen Kriege um 1800 und setzt die dramatische Handlung eindrucksvoll in Szene.

Das Tosca-Kostüm © Zoltan Hamori

Hochkarätige internationale Solisten

Das Piedra Festivalorchester wird von dem italienischen Dirigenten Valerio Galli geleitet, der bereits bei einer früheren Carmen-Neuproduktion überzeugte. An der Seite hochkarätiger internationaler Solistinnen und Solisten singt der Philharmonia Chor Wien. In der Titelpartie glänzt die Sopranistin Joyce El-Khoury. Eine Besonderheit der aktuellen Produktion ist zudem der erstmalige Einsatz des Kinder- und Jugendchores der Gumpoldskirchner Spatzen. Die burgenländische Felslandschaft bietet hierfür den optimalen Widerhall.

ORF III überträgt in "Erlebnis Bühne" am Mittwoch live-zeitversetzt um 21.05 Uhr die Premiere von Giacomo Puccinis Klassiker "Tosca" von der Oper im Steinbruch St. Margarethen.