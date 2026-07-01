Kobersdorf: "Der nackte Wahnsinn" begeistert

Fulminanter Auftakt für die Schloss-Spiele Kobersdorf: Die britische Kult-Komödie „Der nackte Wahnsinn" von Michael Frayn eröffnete gestern Abend die 54. Spielsaison – mit stürmischem Beifall und langanhaltendem Schlussapplaus.

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Regisseur Claus Tröger, der bereits 2022 mit dem „Bockerer" für Furore sorgte, bringt sein Ensemble in seiner 195. Regiearbeit zur Höchstform. Intendant Wolfgang Böck spielt gemeinsam mit Jo Bertl, Jens Claßen, Walter Ludwig, Marie Cécile Nest, Boris Popović, Sophie Prusa, Mirko Roggenbock und Alexandra-Maria Timmel eine Theatertruppe, die vor und hinter den Kulissen kollektiv verzweifelt – 130 Minuten pures Chaos und beste Unterhaltung.

Für die spektakuläre Optik sorgt eine zweistöckige, drehbare Bühne mit neun Türen von Erich Uiberlacker. Die Kostüme stammen von Gerti Rindler-Schantl, die Musik komponierte Julius von Maldeghem.

Prominenz im Publikum

Bei der Premiere gaben sich zahlreiche prominente Gäste die Ehre: hochrangige Vertreter aus Politik und öffentlichem Dienst sowie bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Gesellschaft und Sport. Die traditionelle Premierenfeier fand bei hochsommerlichen Temperaturen unter freiem Himmel statt, unterstützt von heimischen Sponsoren.

Programm bis 26. Juli

Gespielt wird im Schlosshof bis 26. Juli, jeweils Donnerstag bis Sonntag. Highlights: die Biker-Fahrt am 11. Juli und die Oldtimer-Fahrt am 19. Juli. An allen Vorstellungsabenden lädt die ehemalige Synagoge Kobersdorf zur kostenlosen Besichtigung (18:30 bis 20:30 Uhr).