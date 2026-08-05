Asbest-Alarm
Werden Kurgäste in Bad Tatzmannsdorf vergiftet?
Von Greenpeace angestrengte Laboranalysen zeigen: Im Schotter und auf asphaltierten Flächen stecken hohe Asbest-Konzentrationen. Jahrzehntelang rollten Autos ungehindert über die krebserregenden Fasern.
Feiner Staub, tödliches Risiko
Besonders brisant: Gerade in der aktuellen Dürreperiode wirbeln vorbeifahrende Autos und Wind die mikroskopisch feinen Asbestfasern auf – und wer sie einatmet, geht ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko ein.
Krebsgift im Schotter: Bad Tatzmannsdorf schlägt Alarm
Betroffen sind Schotterstraßen und stark frequentierte Parkplätze im gesamten Gemeindegebiet, darunter die neu errichteten Wohnstraßen Sepp-Rehling-Gasse und Baron-Toth-Gasse sowie eine Baustelle direkt neben dem Freibad.
Bürgermeister reagiert sofort
Immerhin: Bürgermeister Stefan Laimer (ÖVP) zögert nicht und startet die umgehende Sicherung, Sperrung und Sanierung der belasteten Gemeinde-Areale. Auch das landeseigene Kurzentrum "Reduce" zieht nach. Greenpeace-Umweltchemiker Herwig Schuster lobt: "Hier rollten täglich Autos über Asbeststeine mit Risiken für Bewohner, Arbeitnehmer und Gäste. Erfreulicherweise hat der ÖVP-Bürgermeister Stefan Laimer den Ernst der Situation erkannt und umgehend eine Sanierungsoffensive gestartet." Betroffenen Privatbesitzern bietet die Gemeinde zudem Unterstützung bei der Sanierung an.
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Ganzes Burgenland betroffen?
Schuster warnt: Über Jahrzehnte wurde asbesthaltiges Material im gesamten Burgenland verbaut. Er fordert von der Landesregierung, dem Vorbild von Bad Tatzmannsdorf konsequent zu folgen und alle Verdachtsflächen im Bundesland zu überprüfen.
Fazit: Ein Vorzeigebeispiel im Ernstfall – doch die Asbest-Gefahr im Burgenland dürfte damit erst an der Oberfläche angekratzt sein.
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