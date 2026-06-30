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Verletzt

Radfahrer stürzte in betoniertes Bachbett

© Stadtfeuerwehr Oberwart
Das Opfer wurde von den alarmierten Florianis gerettet.
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Burgenland. In Oberwart ist am Dienstag in der Früh ein Radfahrer in ein betoniertes Bachbett gefallen und hat sich dabei verletzt. Er musste mittels Teleskopmastbühne von der Stadtfeuerwehr Oberwart vom Unfallort geborgen werden.

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Der Mann war im Bereich einer Baustelle gestürzt und landete auf Betonplatten im Bachbett. Nach der Bergung und der Erstversorgung wurde der Verletzte von der Rettung ins Krankenhaus gefahren, berichtete die Stadtfeuerwehr in einer Aussendung.

Verletzter nach Bergung in ein Spital eingeliefert. © Stadtfeuerwehr Oberwart

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