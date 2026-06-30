Mord-Alarm: Kärntner erschlug Freund der Ex

In St. Veit an der Glan kam es zu einer schrecklichen Bluttat - der Angreifer (27) schlug mit einer Axt auf seine Ex und deren neuen Freund ein, tötete den Mann und beging dann mit dem Auto Selbstmord.

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Ktn. So viel ist derzeit über die schrecklichen wie blutigen Ereignisse nördlich der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt bekannt: Alles begann mit einem versuchten Femizid - ein 27-jähriger Mann attackierte in der Nacht auf Dienstag in St. Veit an der Glan zuerst seine Ex-Lebensgefährtin (30) und dann ihren neuen Freund, einen 29-Jährigen, mit einer rund 80 Zentimeter langen Axt.

Frau schwebt nach Angriff in Lebensgefahr

Die Frau wurde bei dem Angriff um 2.00 Uhr in der Früh schwer verletzt wurde - der Ex hatte offenbar noch einen Schlüssel und stand plötzlich axtschwingend in der Wohnung. Während die Schwerverletzte flüchten konnte - sie wurde im Klinikum Klagenfurt notoperiert und schwebt in Lebensgefahr - verlor der 29-Jährige sein Leben.

Zwei Kinder zur Tatzeit in Wohnung

Unmittelbar nach der Bluttat beging der Täter Suizid, indem er mit dem Auto seiner Ex-Freundin auf der S37, der Klagenfurter Schnellstraße, frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw raste, teilte die Polizei mit.

Jüngsten Information waren zu Tatzeit, als der Ex als nächtlicher Eindringling zuschlug, zwei minderjährige Kinder der Frau in der Wohnung. Was die Kleinen mitbekommen haben bzw ob der Mörder auch ihr Vater war, ist unklar.