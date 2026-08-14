Familien-Drama
Bauer fährt Sohn (3) mit Traktor tot
Der Vater des Buben, ein 50-jähriger Landwirt, brachte im offenen Kuhstall mit einem Traktor samt Anhänger Futter aus. Der Dreijährige folgte auf seinem Fahrrad unbemerkt dem Traktor.
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Als der Landwirt mit dem Fahrzeug zurücksetzte, wurde das Kind von einem Reifen des Anhängers erfasst. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, informierte die Polizei.
Der Unfall ereignete sich gegen 17.50 Uhr. Ein Alkomattest bescheinigte dem Vater absolute Nüchternheit.
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