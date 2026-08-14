Bauer fährt Sohn (3) mit Traktor tot

Bei einem Unfall in einem Stall in Höchst (Bez. Bregenz) ist am Donnerstag ein Dreijähriger getötet worden.

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Der Vater des Buben, ein 50-jähriger Landwirt, brachte im offenen Kuhstall mit einem Traktor samt Anhänger Futter aus. Der Dreijährige folgte auf seinem Fahrrad unbemerkt dem Traktor.

Als der Landwirt mit dem Fahrzeug zurücksetzte, wurde das Kind von einem Reifen des Anhängers erfasst. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, informierte die Polizei.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.50 Uhr. Ein Alkomattest bescheinigte dem Vater absolute Nüchternheit.