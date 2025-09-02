Blutmond am Himmel Österreichs: DAS soll er bedeuten

Am Sonntag, dem 7. September 2025, wird ein besonderes Naturschauspiel den Nachthimmel über Österreich prägen. Der Vollmond erscheint an diesem Abend nicht im gewohnten, gelben Licht, sondern leuchtet tiefrot – ein sogenannter "Blutmond".

Grund dafür ist eine totale Mondfinsternis, bei der der Schatten der Erde den Mond vollständig bedeckt und ihm eine eindrucksvolle rote Färbung verleiht.

Ein außergewöhnlicher Anblick

Was diesen Vollmond besonders macht: Er geht bereits während der sogenannten Totalität auf. Das bedeutet, dass der Mond schon beim Erscheinen am östlichen Horizont rot gefärbt ist. Dieses seltene Ereignis wird in allen Landesteilen sichtbar sein, vorausgesetzt, das Wetter zeigt sich freundlich.

Alte Vorstellungen und Legenden

Schon seit der Antike regten Mondfinsternisse die Menschen zu Spekulationen an. In früheren Zeiten wurde ein blutroter Mond oft mit bevorstehenden Kriegen, Hungersnöten oder Naturkatastrophen in Verbindung gebracht. Im Mittelalter interpretierten viele den roten Vollmond als warnendes Zeichen – ein Hinweis darauf, dass die Menschen über ihr Verhalten nachdenken sollten. Auch in der heutigen Esoterik wird dem Blutmond manchmal eine besondere Kraft zugeschrieben, allerdings in einer positiven Weise.

So lässt sich der Mond beobachten

Für die Beobachtung des roten Vollmondes benötigt man kein spezielles Gerät. Ein freier Blick nach Osten genügt, nur Bäume oder hohe Häuser können die Sicht behindern. Wer ein Fernglas oder Teleskop zur Hand hat, kann die rötlichen Details noch klarer erkennen. Hobby-Astronomen sollten sich den Termin vormerken, denn ein solches Schauspiel wird erst in einigen Jahren wieder zu sehen sein.