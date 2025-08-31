Das sollten Sie in der Woche vom 1. September bis 7. September laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 01.09. - 07.09.

Montag - 01. September 2025

Mond nimmt zu

Schütze

Ein idealer Tag, um etwas Neues zu beginnen. Das Vorhaben verspricht Erfolg. Besonders ängstliche Menschen starten heute durch.

Dienstag – 02. September 2025

Mond nimmt zu

Schütze

Am Abend unbedingt auf Milchprodukte verzichten. Cellulitegefahr! Und: Gymnastik für die Oberschenkel nicht vergessen.

Mittwoch – 03. September 2025

Mond nimmt zu

Steinbock

Das ständige Sitzen und ungesunde Ernährung führen zu Knieproblemen. Nehmen Sie häufiger die Treppen!

Donnerstag – 04. September 2025

Mond nimmt zu

Steinbock

Heute (bis Montag) lieber keine Tattoos stechen lassen. Entzündungsgefahr! Aufbauende Gesichtsmasken ziehen gut ein.

Freitag – 05. September 2025

Mond nimmt zu

Wassermann

Am Abend fette Speisen weglassen. Das belastet die Leber. Mani- und Pediküre sind an Freitagen hingegen immer eine gute Idee.

Samstag – 06. September 2025

Mond nimmt zu

Wassermann

Kurz vor Vollmond sollten Sie eine Esspause einlegen. Was man kurz vor- und an Vollmond isst, muss der Körper mühseliger verarbeiten.

Sonntag – 07. September 2025

Vollmond

Fische

Die Empfindlichkeit ist heute ziemlich hoch. Alkohol und Genussmittel schaden jetzt doppelt. Deshalb würde sich eine Vollmondmeditation anbieten.