Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Astro
Das sollten Sie in der Woche vom 1. September bis 7. September laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 36

Das sollten Sie in der Woche vom 1. September bis 7. September laut Mondkalender tun

31.08.25, 07:00
Teilen

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 01.09. - 07.09.

Montag - 01. September 2025

  • Mond nimmt zu
  • Schütze

Ein idealer Tag, um etwas Neues zu beginnen. Das Vorhaben verspricht Erfolg. Besonders ängstliche Menschen starten heute durch.

Lesen Sie auch

Dienstag – 02. September 2025

  • Mond nimmt zu
  • Schütze

Am Abend unbedingt auf Milchprodukte verzichten. Cellulitegefahr! Und: Gymnastik für die Oberschenkel nicht vergessen.

Mittwoch – 03. September 2025

  • Mond nimmt zu
  • Steinbock

Das ständige Sitzen und ungesunde Ernährung führen zu Knieproblemen. Nehmen Sie häufiger die Treppen!

Donnerstag – 04. September 2025

  • Mond nimmt zu
  • Steinbock

Heute (bis Montag) lieber keine Tattoos stechen lassen. Entzündungsgefahr! Aufbauende Gesichtsmasken ziehen gut ein.

Freitag – 05. September 2025

  • Mond nimmt zu
  • Wassermann

Am Abend fette Speisen weglassen. Das belastet die Leber. Mani- und Pediküre sind an Freitagen hingegen immer eine gute Idee.

Samstag – 06. September 2025

  • Mond nimmt zu
  • Wassermann

Kurz vor Vollmond sollten Sie eine Esspause einlegen. Was man kurz vor- und an Vollmond isst, muss der Körper mühseliger verarbeiten.

Sonntag – 07. September 2025

  • Vollmond
  • Fische

Die Empfindlichkeit ist heute ziemlich hoch. Alkohol und Genussmittel schaden jetzt doppelt. Deshalb würde sich eine Vollmondmeditation anbieten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden