Horoskop: 3 Sternzeichen erleben ab jetzt einen wahren Glücks-Sommer

Für drei Sternzeichen öffnet sich jetzt ein kosmisches Tor voller Chancen. Die Sterne versprechen Glücksmomente in der Liebe, im Beruf und im Privatleben. Für diese Zeichen könnte der restliche Sommer kaum besser verlaufen.

Während der Vollmond in der vergangenen Woche seine volle Wirkung entfaltete, bringt die aktuelle Planetenkonstellation frischen Schwung in den Kosmos. Mitte Juli wandert die Venus in den Löwen und schenkt vor allem den Feuerzeichen neue Energie und Lebensfreude. Gleichzeitig stärkt Jupiter in den Zwillingen den Austausch und vertieft soziale Verbindungen für alle Sternzeichen. Saturn in den Fischen lädt zur inneren Einkehr ein, während Mars ab August im Widder neuen Tatendrang entfacht. Diese kraftvolle Dynamik wirkt auf jedes Zeichen ganz individuell – doch drei von ihnen dürfen sich besonders glücklich schätzen: Für sie stehen jetzt alle Zeichen auf Glück.

Schütze (23. November bis 21. Dezember)

Ein echter Glückssommer für den Schützen! Dank Jupiter öffnen sich Möglichkeiten, die bisher unerreichbar schienen. Ob im Beruf, in der Liebe oder auf Reisen – vieles entwickelt sich jetzt wie von selbst. Wichtig ist nur, nicht zu zögern und die gebotenen Chancen mutig zu nutzen.

Zwillinge (21. Mai und dem 21. Juni)

Mit Merkur an der Seite läuft die Kommunikation auf Hochtouren. Zwillinge überzeugen mit Charme und klarem Ausdruck – ideal für Gehaltsgespräche, neue Kontakte oder Liebesgeständnisse. Was bisher unerreichbar schien, kommt jetzt spürbar näher, im Job wie im Privatleben.

Löwe (23. Juli bis 23. August)

Im Rampenlicht: Der Löwe begeistert mit Charisma und Selbstsicherheit. Beruflich winken Lob und Wertschätzung, privat sorgen aufregende Begegnungen oder vertiefte Beziehungen für besondere Momente. Jetzt heißt es: stolz auftreten und das Leben in vollen Zügen genießen.